Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Гороскоп на 20 серпня: Терезам — відкриття, Рибам — рівновага

Гороскоп на 20 серпня: Терезам — відкриття, Рибам — рівновага

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 07:28
Гороскоп на 20 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Козеріг(22 грудня — 19 січня) Водолій(20 січня — 18 лютого) Риби(19 лютого — 20 березня) Овен (21 березня — 20 квітня) Телець (21 квітня — 21 травня) Близнюки (22 травня — 21 червня) Рак(22 червня — 22 липня) Лев(23 липня — 21 серпня) Діва(22 серпня — 23 вересня) Терези(23 вересня — 22 жовтня) Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) Стрілець(22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні, 20 серпня, Спадний Місяць у Раку та 28-ма місячна доба — відкривають можливості для самопізнання, роботи з емоціями та знаходження гармонії. Астрологи радять знакам Зодіаку більше прислухатися до себе, займатися самоаналізом і не піддаватися провокаціям. Це ідеальний день для розкриття талантів, навчання новому та планування майбутніх проєктів.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю середу, 20 серпня.

Реклама
Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на 20 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Середа обіцяє Овнам несподівані внутрішні відкриття. Астрологи радять зосередитися на саморозвитку та навчанні. Краще уникати необдуманих вчинків та побути на самоті, щоб упорядкувати думки.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні можна закріпити важливі плани і підготуватися до майбутніх змін. Уникайте конфліктів і не давайте приводу для суперечок. Гарний день для навчання, читання та роботи над собою.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День відкриє можливості для творчості і самовираження. Астрологи радять не поспішати з рішеннями, прислухатися до інтуїції та розглянути нові проєкти, які давно хотіли реалізувати.

Рак (22 червня — 22 липня)

Енергії дня роблять вас сьогодні надзвичайно чутливими. Настрій може змінюватися швидко, але саме це допоможе краще зрозуміти себе. Приділіть час домашнім справам і духовним практикам, це зміцнить внутрішній баланс.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Середа підходить для того, щоб завершити давно розпочаті справи. Астрологи радять уникати зайвого поспіху, спілкування з негативними людьми та різких рішень. День сприятливий для планування майбутніх кроків.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні ваша інтуїція підкаже, які проєкти варто продовжити, а від яких краще відмовитися. Гарний час для допомоги іншим, колективних справ і обговорення важливих питань із близькими.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День обіцяє глибокі внутрішні відкриття. Астрологи радять приділити увагу самоаналізу, уникати негативних емоцій і не конфліктувати з оточенням. Час біля води чи на свіжому повітрі принесе спокій і ясність думок.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Середа, 20 серпня, сприятлива для роботи з емоціями та творчих проєктів. Можливі несподівані ідеї, які варто записати та обдумати. Астрологи радять прислухатися до своєї інтуїції та не боятися робити сміливі, але продумані кроки.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні добре займатися навчанням, пошуком нових знань і практичних навичок. Уникайте поспішних рішень та поїздок у темний час доби. Гарний день для внутрішнього росту і планування важливих справ.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Середа відкриє перед Козерогами можливість побачити першопричини своїх проблем і знайти шляхи їх вирішення. Астрологи радять не оцінювати світ критично, а приймати його таким, яким він є. Домашні справи принесуть стабільність і спокій.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День ідеальний для творчості, спілкування з мудрими людьми та роботи над собою. Сьогодні не варто провокувати конфлікти, а краще займатися гармонізацією стосунків і власних думок.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Середа, 20 серпня, допоможе Рибам віднайти внутрішню рівновагу та зрозуміти свій шлях. Астрологи радять приділяти увагу емоціям, не піддаватися негативу і працювати з власними талантами.

Також вам буде цікаво дізнатися:

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 20 серпня
Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації