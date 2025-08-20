Гороскоп на 20 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 серпня, Спадний Місяць у Раку та 28-ма місячна доба — відкривають можливості для самопізнання, роботи з емоціями та знаходження гармонії. Астрологи радять знакам Зодіаку більше прислухатися до себе, займатися самоаналізом і не піддаватися провокаціям. Це ідеальний день для розкриття талантів, навчання новому та планування майбутніх проєктів.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю середу, 20 серпня.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на 20 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Середа обіцяє Овнам несподівані внутрішні відкриття. Астрологи радять зосередитися на саморозвитку та навчанні. Краще уникати необдуманих вчинків та побути на самоті, щоб упорядкувати думки.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні можна закріпити важливі плани і підготуватися до майбутніх змін. Уникайте конфліктів і не давайте приводу для суперечок. Гарний день для навчання, читання та роботи над собою.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День відкриє можливості для творчості і самовираження. Астрологи радять не поспішати з рішеннями, прислухатися до інтуїції та розглянути нові проєкти, які давно хотіли реалізувати.

Рак (22 червня — 22 липня)

Енергії дня роблять вас сьогодні надзвичайно чутливими. Настрій може змінюватися швидко, але саме це допоможе краще зрозуміти себе. Приділіть час домашнім справам і духовним практикам, це зміцнить внутрішній баланс.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Середа підходить для того, щоб завершити давно розпочаті справи. Астрологи радять уникати зайвого поспіху, спілкування з негативними людьми та різких рішень. День сприятливий для планування майбутніх кроків.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні ваша інтуїція підкаже, які проєкти варто продовжити, а від яких краще відмовитися. Гарний час для допомоги іншим, колективних справ і обговорення важливих питань із близькими.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День обіцяє глибокі внутрішні відкриття. Астрологи радять приділити увагу самоаналізу, уникати негативних емоцій і не конфліктувати з оточенням. Час біля води чи на свіжому повітрі принесе спокій і ясність думок.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Середа, 20 серпня, сприятлива для роботи з емоціями та творчих проєктів. Можливі несподівані ідеї, які варто записати та обдумати. Астрологи радять прислухатися до своєї інтуїції та не боятися робити сміливі, але продумані кроки.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні добре займатися навчанням, пошуком нових знань і практичних навичок. Уникайте поспішних рішень та поїздок у темний час доби. Гарний день для внутрішнього росту і планування важливих справ.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Середа відкриє перед Козерогами можливість побачити першопричини своїх проблем і знайти шляхи їх вирішення. Астрологи радять не оцінювати світ критично, а приймати його таким, яким він є. Домашні справи принесуть стабільність і спокій.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День ідеальний для творчості, спілкування з мудрими людьми та роботи над собою. Сьогодні не варто провокувати конфлікти, а краще займатися гармонізацією стосунків і власних думок.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Середа, 20 серпня, допоможе Рибам віднайти внутрішню рівновагу та зрозуміти свій шлях. Астрологи радять приділяти увагу емоціям, не піддаватися негативу і працювати з власними талантами.

Також вам буде цікаво дізнатися: