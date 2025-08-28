Гороскоп по картам Таро на 28 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Сегодня, 28 августа, обещает стать по-настоящему переломным днем для многих знаков Зодиака. Карты Таро открывают важные тайны — кому-то придется сделать важный выбор, другие получат долгожданный шанс на перемены, а кто-то наконец сможет отпустить прошлое и начать новую главу своей жизни. Астрологи отмечают: в этот четверг Вселенная испытывает вашу силу воли и готовность действовать.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 28 августа 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 28 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Девятка Пентаклей"

Сегодня вам выпадет шанс сделать шаг к финансовой стабильности и внутренней уверенности. "Девятка Пентаклей" символизирует достаток и возможность улучшить свою жизнь. Астрологи советуют: не дайте страху остановить вас. Даже маленькая победа 28 августа станет доказательством того, что ваши мечты осуществимы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Для вас этот четверг станет днем быстрых перемен. "Восьмерка Жезлов" предупреждает: возможность может появиться внезапно, и если вы будете медлить, то рискуете ее упустить. Прислушайтесь к интуиции — она сегодня станет вашим главным проводником.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Император" (перевернутый)

28 августа вы можете столкнуться с темой контроля. Перевернутый "Император" напоминает: важно понимать грань между поддержкой и навязыванием собственного мнения. Будьте внимательными к другим и тогда ваше слово станет не давлением, а настоящим вдохновением.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Паж Пентаклей"

Сегодня перед вами может открыться новая возможность. "Паж Пентаклей" символизирует обучение, развитие и начало перспективного дела. Важно не бояться делать первые шаги — даже небольшой опыт откроет окно возможностей в будущем.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Император"

28 августа для Львов станет днем проявления лидерских качеств. Карта "Император" призывает брать инициативу в свои руки и не ждать, пока вас попросят высказаться. Ваши идеи и уверенность сегодня могут принести вам авторитет и поддержку.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Смерть"

Для Дев четверг станет днем завершения одного этапа жизни. Карта "Смерть" символизирует трансформацию и новое начало. Даже если перемены покажутся болезненными, они откроют для вас новый, более гармоничный путь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Повешенный"

Вы известны своей терпеливостью, но сегодня карты Таро призывают сделать выбор. Карта дня подсказывает: пришло время ставить себя на первое место, иначе вы рискуете упустить шанс. Время играет ключевую роль — действуйте сейчас.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Восьмерка Кубков" (перевернутая)

28 августа вы можете почувствовать, что застряли в неподходящей ситуации. Перевернутая "Восьмерка Кубков" напоминает: ответ рядом, нужно лишь посмотреть на все с другой стороны. Дистанцируйтесь от эмоций — и выход станет очевидным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Сегодня вам предстоит сделать сложный выбор. "Двойка Мечей" показывает нерешительность, но карты советуют: не откладывайте решение. Чем быстрее определитесь, тем легче будет изменить ситуацию в будущем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Дьявол" (перевернутый)

Этот день поможет вам избавиться от старых привычек или моделей поведения, которые больше не приносят пользы. Перевернутый "Дьявол" символизирует свободу от того, что ограничивает. Даже маленький шаг в новом направлении сегодня даст ощутимый результат.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Король Кубков" (перевернутый)

28 августа вы можете встретить человека, который ведет себя слишком эмоционально. Перевернутый "Король Кубков" советует держать дистанцию и сохранять собственный баланс. Помните: вы не обязаны тратить силы на чужие драмы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Тройка Мечей" (перевернутая)

Этот день станет для вас символом исцеления. Перевернутая "Тройка Мечей" показывает, что старые раны больше не управляют вами. Вы готовы отпустить прошлое и сделать шаг навстречу новым чувствам и гармонии.

Также вам может быть интересно: