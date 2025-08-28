Гороскоп за картами Таро на 28 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Сьогодні, 28 серпня, обіцяє стати по-справжньому переломним днем для багатьох знаків Зодіаку. Карти Таро відкривають важливі таємниці — комусь доведеться зробити важливий вибір, інші отримають довгоочікуваний шанс на зміни, а хтось нарешті зможе відпустити минуле й почати нову главу свого життя. Астрологи наголошують: у цей четвер Всесвіт випробовує вашу силу волі та готовність діяти.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 28 серпня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Сьогодні вам випаде шанс зробити крок до фінансової стабільності та внутрішньої впевненості. "Дев'ятка Пентаклів" символізує достаток і можливість покращити своє життя. Астрологи радять: не дайте страху зупинити вас. Навіть маленька перемога 28 серпня стане доказом того, що ваші мрії здійсненні.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Для вас цей четвер стане днем швидких змін. "Вісімка Жезлів" попереджає: можливість може з'явитися раптово, і якщо ви зволікатимете, то ризикуєте її втратити. Прислухайтеся до інтуїції — вона сьогодні стане вашим головним провідником.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Імператор" (перевернутий)

28 серпня ви можете зіткнутися з темою контролю. Перевернутий "Імператор" нагадує: важливо розуміти межу між підтримкою і нав'язуванням власної думки. Будьте уважними до інших і тоді ваше слово стане не тиском, а справжнім натхненням.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Паж Пентаклів"

Сьогодні перед вами може відкритися нова можливість. "Паж Пентаклів" символізує навчання, розвиток і початок перспективної справи. Важливо не боятися робити перші кроки — навіть невеликий досвід відкриє вікно можливостей у майбутньому.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Імператор"

28 серпня для Левів стане днем прояву лідерських якостей. Карта "Імператор" закликає брати ініціативу в свої руки й не чекати, поки вас попросять висловитися. Ваші ідеї та впевненість сьогодні можуть принести вам авторитет і підтримку.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Смерть"

Для Дів четвер стане днем завершення одного етапу життя. Карта "Смерть" символізує трансформацію й новий початок. Навіть якщо зміни здадуться болючими, вони відкриють для вас новий, більш гармонійний шлях.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Повішений"

Ви відомі своєю терплячістю, але сьогодні карти Таро закликають зробити вибір. Карта дня підказує: настав час ставити себе на перше місце, інакше ви ризикуєте втратити шанс. Час грає ключову роль — дійте зараз.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вісімка Кубків" (перевернута)

28 серпня ви можете відчути, що застрягли в непідходящій ситуації. Перевернута "Вісімка Кубків" нагадує: відповідь поруч, потрібно лише подивитися на все з іншого боку. Дистанціюйтеся від емоцій — і вихід стане очевидним.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Сьогодні вам доведеться зробити складний вибір. "Двійка Мечів" показує нерішучість, але карти радять: не відкладайте рішення. Чим швидше визначитеся, тим легше буде змінити ситуацію у майбутньому.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Диявол" (перевернутий)

Цей день допоможе вам позбутися від старих звичок чи моделей поведінки, які більше не приносять користі. Перевернутий "Диявол" символізує свободу від того, що обмежує. Навіть маленький крок у новому напрямку сьогодні дасть відчутний результат.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Король Кубків" (перевернутий)

28 серпня ви можете зустріти людину, яка поводиться надто емоційно. Перевернутий "Король Кубків" радить тримати дистанцію і зберігати власний баланс. Пам'ятайте: ви не зобов'язані витрачати сили на чужі драми.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Трійка Мечів" (перевернута)

Цей день стане для вас символом зцілення. Перевернута "Трійка Мечів" показує, що старі рани більше не керують вами. Ви готові відпустити минуле і зробити крок назустріч новим почуттям та гармонії.

