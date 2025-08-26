Гороскоп по картам Таро на 26 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 августа 2025 по Таро
Сегодня, 26 августа, день, несущий мощные космические энергии, которые способны изменить привычный ритм жизни многих. По предсказаниям карт Таро, одних знаков Зодиака ждут новые начинания и судьбоносные шансы, другие же получат важные предостережения, чтобы избежать ошибок. Это день, когда интуиция будет работать на максимум, а подсказки откроют путь к гармонии, удаче и внутреннему росту.
Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 26 августа 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 26 августа:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Десятка Пентаклей" (перевернутая)
В этот день вы можете почувствовать нестабильность или неуверенность в будущем. Карта указывает на изломы и изменения, которые заставляют пересмотреть планы. Но не бойтесь — даже хаос может открыть новые горизонты. Используйте этот день для творчества и поиска новых путей, а не для паники.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Суд"
Этот день станет временем размышлений и переоценки целей. Карта дня призывает вас выйти за пределы привычного и посмотреть на ситуации шире. Может быть непросто, ведь вы любите стабильность, но перемены принесут пользу. Не спешите, двигайтесь постепенно.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Пятерка Кубков"
Вы склонны скрывать свои эмоции, но 26 августа стоит поделиться тем, что на сердце. Эта карта говорит о необходимости прожить и отпустить давние обиды или потери. Не держите все в себе, доверьтесь близким.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Шестерка Кубков"
День будет полон теплых встреч и воспоминаний. Вы почувствуете радость от общения с родными или давними друзьями. Карта Таро призывает переосмыслить свое прошлое и извлечь из него ценные уроки.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Туз Кубков" (перевернутый)
Вы известны искренностью и открытостью, но сегодня может возникнуть соблазн скрыть чувства. Карты Таро советуют: не отказывайтесь от себя настоящего. Если будете пытаться угодить другим, потеряете собственную гармонию.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Паж Мечей" (перевернутый)
Слова имеют силу. Во вторник вы рискуете кого-то ненароком обидеть резкостью. Карта дня советует быть внимательнее в общении — даже короткое сообщение может иметь сильное влияние.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Девятка Жезлов" (перевернутая)
Вы чувствуете усталость и приближение эмоционального выгорания. 26 августа может стать сигналом, что пора остановиться. Прислушайтесь к себе, заботьтесь о балансе между работой и отдыхом.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Туз Пентаклей"
Этот день откроет перед вами новые возможности. Это может быть предложение работы, финансовый шанс или старт важного дела. Карта Таро "Туз Пентаклей" призывает: берите от жизни все, но дайте событиям разворачиваться естественно.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Вам улыбается удача! 26 августа вы почувствуете энергию движения и перемен. Это отличное время для риска, путешествий и выхода из зоны комфорта. Вселенная поддерживает ваши самые смелые шаги.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Императрица"
Астрологи советуют в этот день больше заботиться о себе и своем внутреннем восстановлении. Карта дня обещает творческую энергию и гармонию. Прекрасное время для медитаций, домашнего уюта и вдохновения.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Девятка Мечей" (перевернутая)
Напряжение последних дней начнет спадать. Карта Таро показывает, что тревоги, особенно финансовые, постепенно исчезают. Позвольте себе поверить в лучшее и не отталкивайте позитивные изменения.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Король Кубков"
26 августа вы найдете гармонию в себе и сможете передать ее окружающим. Карта дня говорит о внутренней мудрости, спокойствии и вдохновении. Ваш пример поддержит тех, кто рядом, и вдохновит на перемены.
