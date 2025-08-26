Гороскоп за картами Таро на 26 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

Сьогодні, 26 серпня, день, що несе потужні космічні енергії, які здатні змінити звичний ритм життя багатьох. За віщуванням карт Таро, на одних знаків Зодіаку чекають нові починання та доленосні шанси, інші ж отримають важливі застереження, аби уникнути помилок. Це день, коли інтуїція працюватиме на максимум, а підказки відкриють шлях до гармонії, удачі та внутрішнього зростання.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 26 серпня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 26 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів" (перевернута)

Цього дня ви можете відчути нестабільність чи невпевненість у майбутньому. Карта вказує на злами та зміни, які змушують переглянути плани. Але не бійтеся — навіть хаос може відкрити нові горизонти. Використайте цей день для творчості та пошуку нових шляхів, а не для паніки.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Суд"

Цей день стане часом роздумів і переоцінки цілей. Карта дня закликає вас вийти за межі звичного і подивитися на ситуації ширше. Може бути непросто, адже ви любите стабільність, але зміни принесуть користь. Не поспішайте, рухайтеся поступово.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "П'ятірка Кубків"

Ви схильні приховувати свої емоції, але 26 серпня варто поділитися тим, що на серці. Ця карта говорить про необхідність прожити й відпустити давні образи чи втрати. Не тримайте все в собі, довіртеся близьким.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Шістка Кубків"

День буде сповнений теплих зустрічей та спогадів. Ви відчуєте радість від спілкування з рідними чи давніми друзями. Карта Таро закликає переосмислити своє минуле й винести з нього цінні уроки.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Туз Кубків" (перевернутий)

Ви відомі щирістю та відкритістю, але сьогодні може виникнути спокуса приховати почуття. Карти Таро радять: не відмовляйтеся від себе справжнього. Якщо намагатиметеся догодити іншим, втратите власну гармонію.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Паж Мечів" (перевернутий)

Слова мають силу. У вівторок ви ризикуєте когось ненароком образити різкістю. Карта дня радить бути уважнішими у спілкуванні — навіть коротке повідомлення може мати сильний вплив.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Дев'ятка Жезлів" (перевернута)

Ви відчуваєте втому й наближення емоційного вигорання. 26 серпня може стати сигналом, що час зупинитися. Прислухайтеся до себе, дбайте про баланс між роботою і відпочинком.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Туз Пентаклів"

Цей день відкриє перед вами нові можливості. Це може бути пропозиція роботи, фінансовий шанс або старт важливої справи. Карта Таро "Туз Пентаклів" закликає: беріть від життя все, але дайте подіям розгортатися природно.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Вам посміхається удача! 26 серпня ви відчуєте енергію руху та змін. Це чудовий час для ризику, подорожей і виходу із зони комфорту. Всесвіт підтримує ваші найсміливіші кроки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Імператриця"

Астрологи радять у цей день більше дбати про себе та своє внутрішнє відновлення. Карта дня обіцяє творчу енергію та гармонію. Чудовий час для медитацій, домашнього затишку та натхнення.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Дев'ятка Мечів" (перевернута)

Напруження останніх днів почне спадати. Карта Таро показує, що тривоги, особливо фінансові, поступово зникають. Дозвольте собі повірити у краще й не відштовхуйте позитивні зміни.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Король Кубків"

26 серпня ви знайдете гармонію у собі й зможете передати її оточенню. Карта дня говорить про внутрішню мудрість, спокій і натхнення. Ваш приклад підтримає тих, хто поряд, і надихне на зміни.

Також вам може бути цікаво: