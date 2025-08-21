Видео
Главная Гороскоп Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 августа 2025 по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 августа 2025 по Таро

Дата публикации 21 августа 2025 06:09
Гороскоп по картам Таро на 21 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com
Ключевые моменты Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 21 мая) Близнецы (22 мая — 21 июня) Рак(22 июня — 22 июля) Лев(23 июля — 21 августа) Дева(22 августа — 23 сентября) Весы(23 сентября — 22 октября) Скорпион (23 октября — 21 ноября) Стрелец(22 ноября — 21 декабря) Козерог(22 декабря — 19 января) Рыбы(19 февраля — 20 марта) Водолей(20 января — 18 февраля)

Четверг, 21 августа, обещает как вызовы, так и возможности, которые могут изменить жизнь. Одним знакам Зодиака стоит ожидать настоящий энергетический подъем и вдохновение, другим — сигнал к осторожности и потребность внутреннего равновесия. Карты Таро подскажут где стоит следовать за интуицией, а где — остановиться и сосредоточиться.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 21 августа 2025 года.

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 21 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Сила"

Сегодня вам понадобится внутренняя стойкость и терпение. Могут возникать ситуации, которые будут проверять вашу уверенность в собственных действиях. Карты Таро советуют не идти напролом, а проявить гибкость — именно так вы добьетесь своего.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Императрица"

Этот день обещает быть плодотворным. Вы можете получить хорошие новости о работе или финансах, а также найти вдохновение в творчестве. Таро подсказывают, что стоит больше доверять интуиции и уделять внимание своему комфорту.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Влюбленные"

Перед вами может встать выбор, который потребует честности перед самим собой. В этот день важно слушать сердце, а не только логику. Карты Таро намекают: решение, которое вы примете сейчас, повлияет на будущее.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Вам лучше сосредоточиться на внутреннем мире. День благоприятен для обучения, духовных практик или поиска скрытых ответов. Доверяйте своим ощущениям — они подскажут правильный путь.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Вас ждет успех, радость и светлые события. Это день, когда можно смело действовать, ведь удача будет на вашей стороне. Таро прогнозируют позитивные перемены и ощущение настоящего подъема.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник"

Сегодня вам захочется покоя и времени для себя. Не бойтесь отойти от лишнего шума, чтобы разобраться в собственных мыслях. Карты Таро напоминают: тишина часто дает больше ответов, чем громкие советы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

День может принести неожиданные перемены. Все может пойти не по плану, но именно это откроет для вас новые двери. Таро подсказывают — принимайте события с гибкостью, и они обернутся в вашу пользу.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Смерть"

Этот день может стать переломным. Речь идет не о потерях, а о завершении старого этапа, который открывает путь к новому. Карта дня советуют не бояться перемен — они ведут вас вперед.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Мир"

Вы почувствуете, что приближаетесь к важному завершению. Дела, которые вы долго откладывали, могут сдвинуться с места. Таро предвещают успех в том, что вы доведете до конца.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Иерофант"

Сегодня на первый план выйдут традиции, правила и советы мудрых людей. Вам стоит прислушиваться к авторитетным лицам. Карты Таро напоминают: дисциплина и стабильность принесут результат.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Дьявол"

Возможны соблазны и ситуации, которые будут испытывать вашу силу воли. Будьте внимательны, чтобы не поддаться эмоциям или чужому влиянию. Таро предостерегают: сохраните свободу выбора и не позволяйте собой манипулировать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Звезда"

Этот день подарит вам надежду, вдохновение и ощущение гармонии. Вы можете увидеть новую перспективу там, где казалось безысходность. Карты Таро предсказывают светлый период и шанс осуществить мечту.

гороскоп прогнозы знаки Зодиака карты Таро 21 августа
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
