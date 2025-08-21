Гороскоп по картам Таро на 21 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

Четверг, 21 августа, обещает как вызовы, так и возможности, которые могут изменить жизнь. Одним знакам Зодиака стоит ожидать настоящий энергетический подъем и вдохновение, другим — сигнал к осторожности и потребность внутреннего равновесия. Карты Таро подскажут где стоит следовать за интуицией, а где — остановиться и сосредоточиться.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 21 августа 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Сила"

Сегодня вам понадобится внутренняя стойкость и терпение. Могут возникать ситуации, которые будут проверять вашу уверенность в собственных действиях. Карты Таро советуют не идти напролом, а проявить гибкость — именно так вы добьетесь своего.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Императрица"

Этот день обещает быть плодотворным. Вы можете получить хорошие новости о работе или финансах, а также найти вдохновение в творчестве. Таро подсказывают, что стоит больше доверять интуиции и уделять внимание своему комфорту.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Влюбленные"

Перед вами может встать выбор, который потребует честности перед самим собой. В этот день важно слушать сердце, а не только логику. Карты Таро намекают: решение, которое вы примете сейчас, повлияет на будущее.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Вам лучше сосредоточиться на внутреннем мире. День благоприятен для обучения, духовных практик или поиска скрытых ответов. Доверяйте своим ощущениям — они подскажут правильный путь.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Вас ждет успех, радость и светлые события. Это день, когда можно смело действовать, ведь удача будет на вашей стороне. Таро прогнозируют позитивные перемены и ощущение настоящего подъема.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник"

Сегодня вам захочется покоя и времени для себя. Не бойтесь отойти от лишнего шума, чтобы разобраться в собственных мыслях. Карты Таро напоминают: тишина часто дает больше ответов, чем громкие советы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

День может принести неожиданные перемены. Все может пойти не по плану, но именно это откроет для вас новые двери. Таро подсказывают — принимайте события с гибкостью, и они обернутся в вашу пользу.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Смерть"

Этот день может стать переломным. Речь идет не о потерях, а о завершении старого этапа, который открывает путь к новому. Карта дня советуют не бояться перемен — они ведут вас вперед.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Мир"

Вы почувствуете, что приближаетесь к важному завершению. Дела, которые вы долго откладывали, могут сдвинуться с места. Таро предвещают успех в том, что вы доведете до конца.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Иерофант"

Сегодня на первый план выйдут традиции, правила и советы мудрых людей. Вам стоит прислушиваться к авторитетным лицам. Карты Таро напоминают: дисциплина и стабильность принесут результат.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Дьявол"

Возможны соблазны и ситуации, которые будут испытывать вашу силу воли. Будьте внимательны, чтобы не поддаться эмоциям или чужому влиянию. Таро предостерегают: сохраните свободу выбора и не позволяйте собой манипулировать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Звезда"

Этот день подарит вам надежду, вдохновение и ощущение гармонии. Вы можете увидеть новую перспективу там, где казалось безысходность. Карты Таро предсказывают светлый период и шанс осуществить мечту.

