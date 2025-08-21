Гороскоп за картами Таро на 21 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 серпня 2025 за Таро
Четвер, 21 серпня, обіцяє як виклики, так і можливості, які можуть змінити життя. Одним знакам Зодіаку варто очікувати справжній енергетичний підйом та натхнення, іншим — сигнал до обережності і потребу внутрішньої рівноваги. Карти Таро підкажуть де варто слідувати за інтуїцією, а де — зупинитися і зосередитися.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 21 серпня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 21 серпня:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Сила"
Сьогодні вам знадобиться внутрішня стійкість і терпіння. Можуть виникати ситуації, які перевірятимуть вашу впевненість у власних діях. Карти Таро радять не йти напролом, а проявити гнучкість — саме так ви досягнете свого.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Імператриця"
Цей день обіцяє бути плідним. Ви можете отримати гарні новини щодо роботи чи фінансів, а також знайти натхнення у творчості. Таро підказують, що варто більше довіряти інтуїції й приділяти увагу своєму комфорту.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Закохані"
Перед вами може постати вибір, який потребує чесності перед самим собою. У цей день важливо слухати серце, а не тільки логіку. Карти Таро натякають: рішення, яке ви приймете зараз, вплине на майбутнє.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Верховна Жриця"
Вам краще зосередитися на внутрішньому світі. День сприятливий для навчання, духовних практик чи пошуку прихованих відповідей. Довіряйте своїм відчуттям — вони підкажуть правильний шлях.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Сонце"
На вас чекає успіх, радість і світлі події. Це день, коли можна сміливо діяти, адже удача буде на вашому боці. Таро прогнозують позитивні зміни та відчуття справжнього піднесення.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Відлюдник"
Сьогодні вам захочеться спокою і часу для себе. Не бійтеся відійти від зайвого галасу, щоб розібратися у власних думках. Карти Таро нагадують: тиша часто дає більше відповідей, ніж гучні поради.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
День може принести несподівані зміни. Усе може піти не за планом, але саме це відчинить для вас нові двері. Таро підказують — приймайте події з гнучкістю, і вони обернуться на вашу користь.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Смерть"
Цей день може стати переломним. Йдеться не про втрати, а про завершення старого етапу, який відкриває шлях до нового. Карта дня радять не боятися змін — вони ведуть вас уперед.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Світ"
Ви відчуєте, що наближаєтеся до важливого завершення. Справи, які ви довго відкладали, можуть зрушити з місця. Таро віщують успіх у тому, що ви доведете до кінця.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Ієрофант"
Сьогодні на перший план вийдуть традиції, правила та поради мудрих людей. Вам варто прислухатися до авторитетних осіб. Карти Таро нагадують: дисципліна та стабільність принесуть результат.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Диявол"
Можливі спокуси та ситуації, які випробовуватимуть вашу силу волі. Будьте уважні, щоб не піддатися емоціям чи чужому впливу. Таро застерігають: збережіть свободу вибору і не дозволяйте собою маніпулювати.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Зірка"
Цей день подарує вам надію, натхнення і відчуття гармонії. Ви можете побачити нову перспективу там, де здавалося безвихідь. Карти Таро пророкують світлий період і шанс здійснити мрію.
