Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 серпня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 серпня 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 06:09
Гороскоп за картами Таро на 21 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com
Ключові моменти Овен (21 березня — 20 квітня) Телець (21 квітня — 21 травня) Близнюки (22 травня — 21 червня) Рак(22 червня — 22 липня) Лев(23 липня — 21 серпня) Діва(22 серпня — 23 вересня) Терези(23 вересня — 22 жовтня) Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) Стрілець(22 листопада — 21 грудня) Козеріг(22 грудня — 19 січня) Водолій(20 січня — 18 лютого) Риби(19 лютого — 20 березня)

Четвер, 21 серпня, обіцяє як виклики, так і можливості, які можуть змінити життя. Одним знакам Зодіаку варто очікувати справжній енергетичний підйом та натхнення, іншим — сигнал до обережності і потребу внутрішньої рівноваги. Карти Таро підкажуть де варто слідувати за інтуїцією, а де — зупинитися і зосередитися.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 21 серпня 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 21 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Сила"

Сьогодні вам знадобиться внутрішня стійкість і терпіння. Можуть виникати ситуації, які перевірятимуть вашу впевненість у власних діях. Карти Таро радять не йти напролом, а проявити гнучкість — саме так ви досягнете свого.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Імператриця"

Цей день обіцяє бути плідним. Ви можете отримати гарні новини щодо роботи чи фінансів, а також знайти натхнення у творчості. Таро підказують, що варто більше довіряти інтуїції й приділяти увагу своєму комфорту.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Закохані"

Перед вами може постати вибір, який потребує чесності перед самим собою. У цей день важливо слухати серце, а не тільки логіку. Карти Таро натякають: рішення, яке ви приймете зараз, вплине на майбутнє.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Вам краще зосередитися на внутрішньому світі. День сприятливий для навчання, духовних практик чи пошуку прихованих відповідей. Довіряйте своїм відчуттям — вони підкажуть правильний шлях.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

На вас чекає успіх, радість і світлі події. Це день, коли можна сміливо діяти, адже удача буде на вашому боці. Таро прогнозують позитивні зміни та відчуття справжнього піднесення.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Відлюдник"

Сьогодні вам захочеться спокою і часу для себе. Не бійтеся відійти від зайвого галасу, щоб розібратися у власних думках. Карти Таро нагадують: тиша часто дає більше відповідей, ніж гучні поради.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

День може принести несподівані зміни. Усе може піти не за планом, але саме це відчинить для вас нові двері. Таро підказують — приймайте події з гнучкістю, і вони обернуться на вашу користь.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Смерть"

Цей день може стати переломним. Йдеться не про втрати, а про завершення старого етапу, який відкриває шлях до нового. Карта дня радять не боятися змін — вони ведуть вас уперед.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Світ"

Ви відчуєте, що наближаєтеся до важливого завершення. Справи, які ви довго відкладали, можуть зрушити з місця. Таро віщують успіх у тому, що ви доведете до кінця.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Ієрофант"

Сьогодні на перший план вийдуть традиції, правила та поради мудрих людей. Вам варто прислухатися до авторитетних осіб. Карти Таро нагадують: дисципліна та стабільність принесуть результат.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Диявол"

Можливі спокуси та ситуації, які випробовуватимуть вашу силу волі. Будьте уважні, щоб не піддатися емоціям чи чужому впливу. Таро застерігають: збережіть свободу вибору і не дозволяйте собою маніпулювати.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Зірка"

Цей день подарує вам надію, натхнення і відчуття гармонії. Ви можете побачити нову перспективу там, де здавалося безвихідь. Карти Таро пророкують світлий період і шанс здійснити мрію.

Також вам буде цікаво: 

гороскоп прогнози знаки Зодіаку карти Таро 21 серпня
Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації