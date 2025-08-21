Гороскоп за картами Таро на 21 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Четвер, 21 серпня, обіцяє як виклики, так і можливості, які можуть змінити життя. Одним знакам Зодіаку варто очікувати справжній енергетичний підйом та натхнення, іншим — сигнал до обережності і потребу внутрішньої рівноваги. Карти Таро підкажуть де варто слідувати за інтуїцією, а де — зупинитися і зосередитися.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 21 серпня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні вам знадобиться внутрішня стійкість і терпіння. Можуть виникати ситуації, які перевірятимуть вашу впевненість у власних діях. Карти Таро радять не йти напролом, а проявити гнучкість — саме так ви досягнете свого.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Імператриця"

Цей день обіцяє бути плідним. Ви можете отримати гарні новини щодо роботи чи фінансів, а також знайти натхнення у творчості. Таро підказують, що варто більше довіряти інтуїції й приділяти увагу своєму комфорту.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Закохані"

Перед вами може постати вибір, який потребує чесності перед самим собою. У цей день важливо слухати серце, а не тільки логіку. Карти Таро натякають: рішення, яке ви приймете зараз, вплине на майбутнє.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Вам краще зосередитися на внутрішньому світі. День сприятливий для навчання, духовних практик чи пошуку прихованих відповідей. Довіряйте своїм відчуттям — вони підкажуть правильний шлях.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

На вас чекає успіх, радість і світлі події. Це день, коли можна сміливо діяти, адже удача буде на вашому боці. Таро прогнозують позитивні зміни та відчуття справжнього піднесення.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Відлюдник"

Сьогодні вам захочеться спокою і часу для себе. Не бійтеся відійти від зайвого галасу, щоб розібратися у власних думках. Карти Таро нагадують: тиша часто дає більше відповідей, ніж гучні поради.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

День може принести несподівані зміни. Усе може піти не за планом, але саме це відчинить для вас нові двері. Таро підказують — приймайте події з гнучкістю, і вони обернуться на вашу користь.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Смерть"

Цей день може стати переломним. Йдеться не про втрати, а про завершення старого етапу, який відкриває шлях до нового. Карта дня радять не боятися змін — вони ведуть вас уперед.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Світ"

Ви відчуєте, що наближаєтеся до важливого завершення. Справи, які ви довго відкладали, можуть зрушити з місця. Таро віщують успіх у тому, що ви доведете до кінця.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Ієрофант"

Сьогодні на перший план вийдуть традиції, правила та поради мудрих людей. Вам варто прислухатися до авторитетних осіб. Карти Таро нагадують: дисципліна та стабільність принесуть результат.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Диявол"

Можливі спокуси та ситуації, які випробовуватимуть вашу силу волі. Будьте уважні, щоб не піддатися емоціям чи чужому впливу. Таро застерігають: збережіть свободу вибору і не дозволяйте собою маніпулювати.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Зірка"

Цей день подарує вам надію, натхнення і відчуття гармонії. Ви можете побачити нову перспективу там, де здавалося безвихідь. Карти Таро пророкують світлий період і шанс здійснити мрію.

