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Молодежная сборная Украины победила сборную Англии: итоги матча

16 октября 2023 23:32
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Илья Рябинин
редактор
Молодежная сборная Украины победила сборную Англии: итоги матча
Игрок молодежной сборной Украины с мячом. Фото: Tribuna
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Молодежная сборная Украины в рамках квалификации к чемпионату Европы U-21 словно в триллере победила Англию со счетом 3:2. Украинцы выигрывали 2:0 после первого тайма, пропустили дважды во втором, но забили победный в компенсированное арбитром время.

Подробности читайте в обзоре матча от Новини.LIVE

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Матч-триллер

Игроки нашей молодежной сборной номинально принимали гостей из Туманного Альбиона в Кошице Словакии. Через полчаса после стартового свистка счет открыл игрок киевского "Динамо" Назар Волошин. Он подхватил мяч около угловой площадки после неудачной попытки "горняка" Богдана Вьюнника ударить через себя и спокойно протолкнул его в ворота.

Еще до конца первого тайма "желто-синие" смогли забить второй мяч. Игрок донецкого "Шахтера" Олег Очеретько шедевральным ударом реализовал штрафной из очень острого угла — 2:0.

 

Во втором тайме англичане учли свои ошибки и реализовали два мяча из множественных попыток поразить ворота Руслана Нещерета. Один гол отыграл игрок "Челси" Нони Мадуэке. А на 89-й минуте Аарон Крессвелл из "Вест Хэма" забил второй гол с передачи полузащитника "Ливерпуля" Харви Эллиота.

Но последнее слово было за сборной Украины. Игрок "Руха" Илья Квасница блестяще положил мяч в дальний угол во время быстрой атаки — и счет становится 3:2 в пользу подчиненных Унаи Мельгосы!

Таким образом, благодаря трем победам в трех матчах сборная Украины U-21 возглавила группу F. Теперь девять победителей групповых этапов и три лучшие вторые команды попадут на Евро-2025 напрямую. Шесть вторых мест составят пары плей-офф, и определятся еще три участника турнира.

Молодежная сборная Украины одержала победу на Англии: итоги матча
Итоги турнирной таблицы. Источник: FIFA

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина:

  • Руслан Нещерет (Динамо "Киев");
  • Владимир Салюк (Черноморец);
  • Арсений Батагов (Заря);
  • Виталий Роман (Рух);
  • Константин Вивчаренко (Динамо "Киев");
  • Владимир Бражко (Заря);
  • Олег Очеретько (Шахтер);
  • Егор Ярмолюк (Брентфорд);
  • Назар Волошин (Динамо "Киев");
  • Максим Брагару (Черноморец);
  • Богдан Вьюнник (Шахтер)

Запасные:

  • Кирилл Фесюн (Колос);
  • Артем Смоляков (Полесье);
  • Роман Дидык (Рух);
  • Максим Кучерявый (Сент-Джонстон);
  • Игорь Краснопир (Оболонь);
  • Илья Квасница (Рух);
  • Александр Яцик (Заря);
  • Егор Гуничев (Минай).

Англия:

  • Джеймс Траффорд (Бернли);
  • Аарон Крессвелл (Вест Хэм);
  • Башир Гамфрис (Челси);
  • Джарред Брентвейт (Эвертон);
  • Тино Ливраменто (Ньюкасл);
  • Рико Льюис (Манчестер Сити);
  • Харви Эллиот (Ливерпуль);
  • Марк Хекни (Кристалл Пэлас);
  • Джеймс Макети (Шеффилд);
  • Джейми Байно-Хиттенс (Боруссия Дортмунд);
  • Нони Мадуэке (Челси).

Запасные:

  • Лиан Дилеп (Халл Сити);
  • Сэмюэль Илинг-Джуниор (Ювентус);
  • Джаррел Кванса (Ливерпуль);
  • Мэттью Кокс (Брентфорд);
  • Брук Нортон-Кафф (Милволл);
  • Чарли Патино (Суонси);
  • Джейкоб Рэмзи (Астон Вилла);
  • Эмиль Смит-Роу (Арсенал);
  • Джейден Филоджин-Байдейс (Халл Сити)

Напомним, что перед этим Унаи Мельгоса рассказал, что на игру молодежной сборной очень сильно влияют и наставления действующего главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Также недавно руководство донецкого "Шахтера" прекратило сотрудничество с нидерландским специалистом Патриком ван Леувеном. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Дарио Срна.

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