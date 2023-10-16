Молодежная сборная Украины победила сборную Англии: итоги матча

Игрок молодежной сборной Украины с мячом. Фото: Tribuna

Молодежная сборная Украины в рамках квалификации к чемпионату Европы U-21 словно в триллере победила Англию со счетом 3:2. Украинцы выигрывали 2:0 после первого тайма, пропустили дважды во втором, но забили победный в компенсированное арбитром время.

Подробности читайте в обзоре матча от Новини.LIVE.

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Матч-триллер

Игроки нашей молодежной сборной номинально принимали гостей из Туманного Альбиона в Кошице Словакии. Через полчаса после стартового свистка счет открыл игрок киевского "Динамо" Назар Волошин. Он подхватил мяч около угловой площадки после неудачной попытки "горняка" Богдана Вьюнника ударить через себя и спокойно протолкнул его в ворота.

Еще до конца первого тайма "желто-синие" смогли забить второй мяч. Игрок донецкого "Шахтера" Олег Очеретько шедевральным ударом реализовал штрафной из очень острого угла — 2:0.

Во втором тайме англичане учли свои ошибки и реализовали два мяча из множественных попыток поразить ворота Руслана Нещерета. Один гол отыграл игрок "Челси" Нони Мадуэке. А на 89-й минуте Аарон Крессвелл из "Вест Хэма" забил второй гол с передачи полузащитника "Ливерпуля" Харви Эллиота.

Но последнее слово было за сборной Украины. Игрок "Руха" Илья Квасница блестяще положил мяч в дальний угол во время быстрой атаки — и счет становится 3:2 в пользу подчиненных Унаи Мельгосы!

Таким образом, благодаря трем победам в трех матчах сборная Украины U-21 возглавила группу F. Теперь девять победителей групповых этапов и три лучшие вторые команды попадут на Евро-2025 напрямую. Шесть вторых мест составят пары плей-офф, и определятся еще три участника турнира.

Итоги турнирной таблицы. Источник: FIFA

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина:

Руслан Нещерет (Динамо "Киев");

Владимир Салюк (Черноморец);

Арсений Батагов (Заря);

Виталий Роман (Рух);

Константин Вивчаренко (Динамо "Киев");

Владимир Бражко (Заря);

Олег Очеретько (Шахтер);

Егор Ярмолюк (Брентфорд);

Назар Волошин (Динамо "Киев");

Максим Брагару (Черноморец);

Богдан Вьюнник (Шахтер)

Запасные:

Кирилл Фесюн (Колос);

Артем Смоляков (Полесье);

Роман Дидык (Рух);

Максим Кучерявый (Сент-Джонстон);

Игорь Краснопир (Оболонь);

Илья Квасница (Рух);

Александр Яцик (Заря);

Егор Гуничев (Минай).

Англия:

Джеймс Траффорд (Бернли);

Аарон Крессвелл (Вест Хэм);

Башир Гамфрис (Челси);

Джарред Брентвейт (Эвертон);

Тино Ливраменто (Ньюкасл);

Рико Льюис (Манчестер Сити);

Харви Эллиот (Ливерпуль);

Марк Хекни (Кристалл Пэлас);

Джеймс Макети (Шеффилд);

Джейми Байно-Хиттенс (Боруссия Дортмунд);

Нони Мадуэке (Челси).

Запасные:

Лиан Дилеп (Халл Сити);

Сэмюэль Илинг-Джуниор (Ювентус);

Джаррел Кванса (Ливерпуль);

Мэттью Кокс (Брентфорд);

Брук Нортон-Кафф (Милволл);

Чарли Патино (Суонси);

Джейкоб Рэмзи (Астон Вилла);

Эмиль Смит-Роу (Арсенал);

Джейден Филоджин-Байдейс (Халл Сити)

Напомним, что перед этим Унаи Мельгоса рассказал, что на игру молодежной сборной очень сильно влияют и наставления действующего главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Также недавно руководство донецкого "Шахтера" прекратило сотрудничество с нидерландским специалистом Патриком ван Леувеном. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Дарио Срна.