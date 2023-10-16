Молодежная сборная Украины победила сборную Англии: итоги матча
Молодежная сборная Украины в рамках квалификации к чемпионату Европы U-21 словно в триллере победила Англию со счетом 3:2. Украинцы выигрывали 2:0 после первого тайма, пропустили дважды во втором, но забили победный в компенсированное арбитром время.
Подробности читайте в обзоре матча от Новини.LIVE.
Матч-триллер
Игроки нашей молодежной сборной номинально принимали гостей из Туманного Альбиона в Кошице Словакии. Через полчаса после стартового свистка счет открыл игрок киевского "Динамо" Назар Волошин. Он подхватил мяч около угловой площадки после неудачной попытки "горняка" Богдана Вьюнника ударить через себя и спокойно протолкнул его в ворота.
Еще до конца первого тайма "желто-синие" смогли забить второй мяч. Игрок донецкого "Шахтера" Олег Очеретько шедевральным ударом реализовал штрафной из очень острого угла — 2:0.
Во втором тайме англичане учли свои ошибки и реализовали два мяча из множественных попыток поразить ворота Руслана Нещерета. Один гол отыграл игрок "Челси" Нони Мадуэке. А на 89-й минуте Аарон Крессвелл из "Вест Хэма" забил второй гол с передачи полузащитника "Ливерпуля" Харви Эллиота.
Но последнее слово было за сборной Украины. Игрок "Руха" Илья Квасница блестяще положил мяч в дальний угол во время быстрой атаки — и счет становится 3:2 в пользу подчиненных Унаи Мельгосы!
Таким образом, благодаря трем победам в трех матчах сборная Украины U-21 возглавила группу F. Теперь девять победителей групповых этапов и три лучшие вторые команды попадут на Евро-2025 напрямую. Шесть вторых мест составят пары плей-офф, и определятся еще три участника турнира.
СОСТАВЫ КОМАНД
Украина:
- Руслан Нещерет (Динамо "Киев");
- Владимир Салюк (Черноморец);
- Арсений Батагов (Заря);
- Виталий Роман (Рух);
- Константин Вивчаренко (Динамо "Киев");
- Владимир Бражко (Заря);
- Олег Очеретько (Шахтер);
- Егор Ярмолюк (Брентфорд);
- Назар Волошин (Динамо "Киев");
- Максим Брагару (Черноморец);
- Богдан Вьюнник (Шахтер)
Запасные:
- Кирилл Фесюн (Колос);
- Артем Смоляков (Полесье);
- Роман Дидык (Рух);
- Максим Кучерявый (Сент-Джонстон);
- Игорь Краснопир (Оболонь);
- Илья Квасница (Рух);
- Александр Яцик (Заря);
- Егор Гуничев (Минай).
Англия:
- Джеймс Траффорд (Бернли);
- Аарон Крессвелл (Вест Хэм);
- Башир Гамфрис (Челси);
- Джарред Брентвейт (Эвертон);
- Тино Ливраменто (Ньюкасл);
- Рико Льюис (Манчестер Сити);
- Харви Эллиот (Ливерпуль);
- Марк Хекни (Кристалл Пэлас);
- Джеймс Макети (Шеффилд);
- Джейми Байно-Хиттенс (Боруссия Дортмунд);
- Нони Мадуэке (Челси).
Запасные:
- Лиан Дилеп (Халл Сити);
- Сэмюэль Илинг-Джуниор (Ювентус);
- Джаррел Кванса (Ливерпуль);
- Мэттью Кокс (Брентфорд);
- Брук Нортон-Кафф (Милволл);
- Чарли Патино (Суонси);
- Джейкоб Рэмзи (Астон Вилла);
- Эмиль Смит-Роу (Арсенал);
- Джейден Филоджин-Байдейс (Халл Сити)
Напомним, что перед этим Унаи Мельгоса рассказал, что на игру молодежной сборной очень сильно влияют и наставления действующего главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Также недавно руководство донецкого "Шахтера" прекратило сотрудничество с нидерландским специалистом Патриком ван Леувеном. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Дарио Срна.
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