Молодіжна збірна України здобула перемогу на Англією: підсумки матчу
Молодіжна збірна України в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи U-21 ледь не у трилері перемогла Англію з рахунком 3:2. Українці вигравали 2:0 після першого тайму, пропустили двічі в другому, але забили переможний в компенсований арбітром час.
Деталі читайте в огляді матчу від Новини.LIVE.
Матч-трилер
Гравці нашої молодіжної збірної номінально приймали гостей з Туманного Альбіону у Кошице, що у Словаччині. За пів години після стартового свистка рахунок відкрив гравець київського "Динамо" Назар Волошин. Він підхопив м'яч біля кутового майданчика після невдалої спроби "гірника" Богдана В'юнника вдарити через себе — та спокійно проштовхнув його у ворота.
Ще до кінця першого тайму "жовто-сині" змогли забити другий м'яч. Гравець донецького "Шахтаря" Олег Очеретько шедевральним ударом реалізував штрафний з дуже гострого кута — 2:0.
У другому таймі англійці врахували зроблені помилки і реалізували два м'ячі зі спроб вразити ворота Руслана Нещерета. Один гол відіграв гравець "Челсі" Ноні Мадуеке. А на 89-й хвилині Аарон Крессвелл з "Вест Гема" забив другий гол з передачі півзахисника "Ліверпуля" Гарві Елліота.
Але останнє слово було за збірною України. Гравець "Руха" Ілля Квасниця неймовірно поклав м'яч в дальній кут під час швидкої атаки — і рахунок стає 3:2 на користь підлеглих Унаї Мельгоси!
Таким чином, завдяки трьом перемогам у трьох матчах збірна України U-21 очолила групу F. Відтепер дев'ять переможців групових етапів і три найкращі другі команди потраплять на Євро-2025 напряму. Шість других місць складуть пари плей-оф, та визначаться ще троє учасників турніру.
СКЛАДИ КОМАНД
Україна:
- Руслан Нещерет (Динамо "Київ");
- Володимир Салюк (Чорноморець);
- Арсеній Батагов (Зоря);
- Віталій Роман (Рух);
- Костянтин Вівчаренко (Динамо "Київ");
- Володимир Бражко (Зоря);
- Олег Очеретько (Шахтар);
- Єгор Ярмолюк (Брентфорд);
- Назар Волошин (Динамо "Київ");
- Максим Брагару (Чорноморець);
- Богдан В'юнник (Шахтар)
Запасні:
- Кирило Фесюн (Колос);
- Артем Смоляков (Полісся);
- Роман Дідик (Рух);
- Максим Кучерявий (Сент-Джонстон);
- Ігор Краснопір (Оболонь);
- Ілля Квасниця (Рух);
- Олександр Яцик (Зоря);
- Єгор Гунічєв (Минай).
Англія:
- Джеймс Траффорд (Бернлі);
- Аарон Крессвелл (Вест Гем);
- Башир Гамфріс (Челсі);
- Джарред Брентвейт (Евертон);
- Тіно Лівраменто (Ньюкасл);
- Ріко Льюїс (Манчестер Сіті);
- Гарві Елліот (Ліверпуль);
- Марк Гекні (Крістал Пелас);
- Джеймс Макеті (Шеффілд);
- Джейми Байно-Ґіттенс (Боруссія Дортмунд);
- Ноні Мадуеке (Челсі).
Запасні:
- Ліан Ділеп (Халл Сіті);
- Семюель Ілінг-Джуніор (Ювентус);
- Джаррел Кванса (Ліверпуль);
- Меттью Кокс (Брентфорд);
- Брук Нортон-Кафф (Мілволл);
- Чарлі Патіно (Суонсі);
- Джейкоб Ремзі (Астон Вілла);
- Еміль Сміт-Роу (Арсенал);
- Джейден Філоджин-Байдейс (Халл Сіті)
Нагадаємо, що перед цим Унаї Мельгоса розповів, що на гру молодіжної збірної дуже сильно впливають і настанови чинного головного тренера збірної України Сергія Реброва. Також не так давно керівництво донецького "Шахтаря" припинило співпрацю з нідерландським спеціалістом Патріком ван Леувеном. Виконуючим обов'язки головного тренера до кінця сезону призначено Даріо Срну.
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