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Молодіжна збірна України здобула перемогу на Англією: підсумки матчу

16 жовтня 2023 23:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Молодіжна збірна України здобула перемогу на Англією: підсумки матчу
Гравець молодіжної збірної України з м'ячем. Фото: Tribuna
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Молодіжна збірна України в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи U-21 ледь не у трилері перемогла Англію з рахунком 3:2. Українці вигравали 2:0 після першого тайму, пропустили двічі в другому, але забили переможний в компенсований арбітром час.

Деталі читайте в огляді матчу від Новини.LIVE.

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Матч-трилер

Гравці нашої молодіжної збірної номінально приймали гостей з Туманного Альбіону у Кошице, що у Словаччині. За пів години після стартового свистка рахунок відкрив гравець київського "Динамо" Назар Волошин. Він підхопив м'яч біля кутового майданчика після невдалої спроби "гірника" Богдана В'юнника вдарити через себе — та спокійно проштовхнув його у ворота.

Ще до кінця першого тайму "жовто-сині" змогли забити другий м'яч. Гравець донецького "Шахтаря" Олег Очеретько шедевральним ударом реалізував штрафний з дуже гострого кута — 2:0.

 

У другому таймі англійці врахували зроблені помилки і реалізували два м'ячі зі спроб вразити ворота Руслана Нещерета. Один гол відіграв гравець "Челсі" Ноні Мадуеке. А на 89-й хвилині Аарон Крессвелл з "Вест Гема" забив другий гол з передачі півзахисника "Ліверпуля" Гарві Елліота.

Але останнє слово було за збірною України. Гравець "Руха" Ілля Квасниця неймовірно поклав м'яч в дальній кут під час швидкої атаки — і рахунок стає 3:2 на користь підлеглих Унаї Мельгоси!

Таким чином, завдяки трьом перемогам у трьох матчах збірна України U-21 очолила групу F.  Відтепер дев'ять переможців групових етапів і три найкращі другі команди потраплять на Євро-2025 напряму. Шість других місць складуть пари плей-оф, та визначаться ще троє учасників турніру.

Молодіжна збірна Україна здобула перемогу на Англією: підсумки матчу
Підсумки турнірної таблиці. Джерело: FIFA

СКЛАДИ КОМАНД

Україна:

  • Руслан Нещерет (Динамо "Київ");
  • Володимир Салюк (Чорноморець); 
  • Арсеній Батагов (Зоря); 
  • Віталій Роман (Рух);
  • Костянтин Вівчаренко (Динамо "Київ");
  • Володимир Бражко (Зоря);
  • Олег Очеретько (Шахтар);
  • Єгор Ярмолюк (Брентфорд);
  • Назар Волошин (Динамо "Київ");
  • Максим Брагару (Чорноморець);
  • Богдан В'юнник (Шахтар)

Запасні:

  • Кирило Фесюн (Колос);
  • Артем Смоляков (Полісся);
  • Роман Дідик (Рух);
  • Максим Кучерявий (Сент-Джонстон);
  • Ігор Краснопір (Оболонь);
  • Ілля Квасниця (Рух);
  • Олександр Яцик (Зоря);
  • Єгор Гунічєв (Минай).

Англія:

  • Джеймс Траффорд (Бернлі); 
  • Аарон Крессвелл (Вест Гем);
  • Башир Гамфріс (Челсі); 
  • Джарред Брентвейт (Евертон); 
  • Тіно Лівраменто (Ньюкасл);
  • Ріко Льюїс (Манчестер Сіті);
  • Гарві Елліот (Ліверпуль);
  • Марк Гекні (Крістал Пелас);
  • Джеймс Макеті (Шеффілд);
  • Джейми Байно-Ґіттенс (Боруссія Дортмунд); 
  • Ноні Мадуеке (Челсі).

Запасні:

  • Ліан Ділеп (Халл Сіті); 
  • Семюель Ілінг-Джуніор (Ювентус);
  • Джаррел Кванса (Ліверпуль);
  • Меттью Кокс (Брентфорд);
  • Брук Нортон-Кафф (Мілволл); 
  • Чарлі Патіно (Суонсі);
  • Джейкоб Ремзі (Астон Вілла);
  • Еміль Сміт-Роу (Арсенал);
  • Джейден Філоджин-Байдейс (Халл Сіті)

Нагадаємо, що перед цим Унаї Мельгоса розповів, що на гру молодіжної збірної дуже сильно впливають і настанови чинного головного тренера збірної України Сергія Реброва. Також не так давно керівництво донецького "Шахтаря" припинило співпрацю з нідерландським спеціалістом Патріком ван Леувеном. Виконуючим обов'язки головного тренера до кінця сезону призначено Даріо Срну. 

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