Молодіжна збірна України здобула перемогу на Англією: підсумки матчу

Гравець молодіжної збірної України з м'ячем. Фото: Tribuna

Молодіжна збірна України в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи U-21 ледь не у трилері перемогла Англію з рахунком 3:2. Українці вигравали 2:0 після першого тайму, пропустили двічі в другому, але забили переможний в компенсований арбітром час.

Деталі читайте в огляді матчу від Новини.LIVE.

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Матч-трилер

Гравці нашої молодіжної збірної номінально приймали гостей з Туманного Альбіону у Кошице, що у Словаччині. За пів години після стартового свистка рахунок відкрив гравець київського "Динамо" Назар Волошин. Він підхопив м'яч біля кутового майданчика після невдалої спроби "гірника" Богдана В'юнника вдарити через себе — та спокійно проштовхнув його у ворота.

Ще до кінця першого тайму "жовто-сині" змогли забити другий м'яч. Гравець донецького "Шахтаря" Олег Очеретько шедевральним ударом реалізував штрафний з дуже гострого кута — 2:0.

У другому таймі англійці врахували зроблені помилки і реалізували два м'ячі зі спроб вразити ворота Руслана Нещерета. Один гол відіграв гравець "Челсі" Ноні Мадуеке. А на 89-й хвилині Аарон Крессвелл з "Вест Гема" забив другий гол з передачі півзахисника "Ліверпуля" Гарві Елліота.

Але останнє слово було за збірною України. Гравець "Руха" Ілля Квасниця неймовірно поклав м'яч в дальній кут під час швидкої атаки — і рахунок стає 3:2 на користь підлеглих Унаї Мельгоси!

Таким чином, завдяки трьом перемогам у трьох матчах збірна України U-21 очолила групу F. Відтепер дев'ять переможців групових етапів і три найкращі другі команди потраплять на Євро-2025 напряму. Шість других місць складуть пари плей-оф, та визначаться ще троє учасників турніру.

Підсумки турнірної таблиці. Джерело: FIFA

СКЛАДИ КОМАНД

Україна:

Руслан Нещерет (Динамо "Київ");

Володимир Салюк (Чорноморець);

Арсеній Батагов (Зоря);

Віталій Роман (Рух);

Костянтин Вівчаренко (Динамо "Київ");

Володимир Бражко (Зоря);

Олег Очеретько (Шахтар);

Єгор Ярмолюк (Брентфорд);

Назар Волошин (Динамо "Київ");

Максим Брагару (Чорноморець);

Богдан В'юнник (Шахтар)

Запасні:

Кирило Фесюн (Колос);

Артем Смоляков (Полісся);

Роман Дідик (Рух);

Максим Кучерявий (Сент-Джонстон);

Ігор Краснопір (Оболонь);

Ілля Квасниця (Рух);

Олександр Яцик (Зоря);

Єгор Гунічєв (Минай).

Англія:

Джеймс Траффорд (Бернлі);

Аарон Крессвелл (Вест Гем);

Башир Гамфріс (Челсі);

Джарред Брентвейт (Евертон);

Тіно Лівраменто (Ньюкасл);

Ріко Льюїс (Манчестер Сіті);

Гарві Елліот (Ліверпуль);

Марк Гекні (Крістал Пелас);

Джеймс Макеті (Шеффілд);

Джейми Байно-Ґіттенс (Боруссія Дортмунд);

Ноні Мадуеке (Челсі).

Запасні:

Ліан Ділеп (Халл Сіті);

Семюель Ілінг-Джуніор (Ювентус);

Джаррел Кванса (Ліверпуль);

Меттью Кокс (Брентфорд);

Брук Нортон-Кафф (Мілволл);

Чарлі Патіно (Суонсі);

Джейкоб Ремзі (Астон Вілла);

Еміль Сміт-Роу (Арсенал);

Джейден Філоджин-Байдейс (Халл Сіті)

Нагадаємо, що перед цим Унаї Мельгоса розповів, що на гру молодіжної збірної дуже сильно впливають і настанови чинного головного тренера збірної України Сергія Реброва. Також не так давно керівництво донецького "Шахтаря" припинило співпрацю з нідерландським спеціалістом Патріком ван Леувеном. Виконуючим обов'язки головного тренера до кінця сезону призначено Даріо Срну.