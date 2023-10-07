ЛНЗ и "Александрия", "Колос" и "Ворскла" голов не забивали

"Колос" — "Ворскла". Фото: "Колос"

Суббота в УПЛ показалась не богатой голами. 2 мяча провел "Днепр-1" в ворота "Вереса", а вот ЛНЗ и "Александрия", а также "Колос" с "Ворсклой" разошлись миром без забитых мячей.

Итоги матчей субботы в УПЛ в материале Новини.LIVE.

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После паузы, связанной с воздушной тревогой в матче ЛНЗ — "Александрия", счет мог быть открыт уже на 10 минуте. Если бы судьи не увидели пассивный офсайд у Погорелого при подаче с правого фланга от Калитвинцева, которую затем на дальней стойке перевел в сетку Шулянский. Просмотр этого эпизода на VAR длился довольно долго.

"Александрия" и ЛНС продолжали обмениваться острыми выпадами и в итоге провели достаточно содержательный первый тайм, но голов так и не забивали.

Во втором тайме темп матча немного увеличился и соперники начали ловить друг друга на скорых выпадах. И тут уже встал вопрос о способности завершать эти атаки, чего в исполнении футболистов Дулуба и Ротаня мы так и не увидели.

ЛНЗ — "Александрия"— 0:0.

ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Муравский, Ковалев (Рыбалка, 83), Селин, Норенков — Бойко, Олейник (Прядун, 68) — Наумец (Шестаков, 46), Хобленко (Тищенко, 83), Пасич.

"Александрия": Ермаков — Скорко, Кравченко, Логинов, Мартынюк — Смирный, Михайленко (Ковалец, 61), Шостак (Кулаковский, 87) — Калитвинцев, Погорелый (Кулаков, 63), Шулянский (Джованни, 62).

Предупреждение: Пасич — Кравченко, Логинов.

"Колос" бил чаще, но "Ворскла" точнее

В матче "Колоса" и "Ворсклы" зрители тоже голов не увидели. По ударам по воротам преимущество у хозяев 11:3, а вот в створ ворот гости пробили более 0:1.

"Колос" продолжил свою серию с нулевых ничьих до трех поединков. Для "Ворсклы" эта ничья стала первой из 23-го тура прошлого розыгрыша УПЛ.

"Колос" — "Ворскла" — 0:0

"Колос": Фесюн — Золотов, Бур.да, Бондаренко, Черноморец, Емец — Демченко, Милько — Болбат (Великан, 80), Безбородько (Попов, 65), Мякушко (Ильин, 65).

"Ворскла": Исенко — Пердута, Сантана (Хрипчук, 90+2), Павлюк, Корниенко — Кане, Нестеренко (Бацула, 90+1), Скляр, Челядин, Якубу (Крупский, 77) — Степанюк.

Предупреждения: Демченко, 48, Безбородько, 64, Болбат, 66, Бурда, 90+4, Великан, 90+6 — Скляр, 89.

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