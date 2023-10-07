"Дніпро-1" впевнено переміг "Верес": відео голів

Олександр Філіппов. Фото: "Дніпро-1"

Срібний призер минулого сезону в УПЛ "Дніпро-1" повертається у верхню частину турнірної таблиці. Підопічні Юрія Максимова впевнено переграли вдома "Верес" завдяки двом голам у першому таймі.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Відкрили рахунок господарі вже на 10-й хвилині. Перед цим Філіппов влучив у каркас воріт, а пізніше Курко замахом на лівому фланзі штрафного був прибраний зі шляху дуже впевненим рухом, після чого відбувся прицільний удар у дальній кут повз воротаря.

На 24 хвилині були підстави для того, аби призначати пенальті у ворота гостей. Простріл Рубчинського з лівого флангу штрафного завершився фолом на ближньому куті воротарського від Вовченка проти Лєднєва. У будь-якому випадку, так спочатку вирішила арбітриня Анастасія Романюк, але після перегляду повтору на VAR змінила власну думку.

Але другий гол у ворота "Вереса" все ж таки залетів. Вовченко на ближньому куті воротарського мав зустрічати простріл Адамюка з правого флангу й зустрів так, що м’яч від його ноги полетів під дальню стійку прямо за комірець Пасту.

В наступному турі гра з "Динамо"

Так матч й завершився перемогою дніпрян з рахунком 2:0. У наступному турі дніпровський клуб зіграє в гостях у київського "Динамо", а рівненський "Верес" прийматиме львівський "Рух".

"Дніпро-1" — "Верес" — 2:0

Голи: Філіппов, 10, Вовченко, 31 (авт.)

"Дніпро-1": Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Горбунов (Каплієнко, 60) — Бабенко — Гуцуляк (Мірошніченко, 79), Піхальонок, Рубчинський (Вітіньйо, 82), Лєднєв (Пасіч, 61) — Філіппов (Танчик, 61).

"Верес": Паст — Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко — Кухарук (С. Шарай, 86), Кучеров (Кучеренко, 78) — Балан, Яго — В. Шарай (Ковалюк, 46), Шестаков (Марусич, 46).

Попередження: Сарапій — Шевченко

Нагадаємо, Миколенко покине "Евертон": до якого клубу перейде захисник.

"Динамо" продасть двох гравців основного складу: про кого йдеться.

Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб.

Довбик готується піти з "Жирони": форвардом цікавляться в Англії.

Павелка залишили у СІЗО: суд вирішив долю глави УАФ.