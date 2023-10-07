"Днепр-1" уверенно победил "Верес": видео голов

Александр Филиппов. Фото: "Днепр-1"

Серебряный призер в прошлом сезоне в УПЛ "Днепр-1" возвращается в верхнюю часть турнирной таблицы. Подопечные Юрия Максимова уверенно обыграли дома "Верес" благодаря двум голам в первом тайме.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Открыли счет хозяева уже на 10-й минуте. Перед этим Филиппов попал в каркас ворот, а позже Курко покушением на левом фланге штрафной был убран с пути очень уверенным движением, после чего произошел прицельный удар в дальний угол мимо вратаря.

На 24 минуте были основания для того, чтобы назначать пенальти в ворота гостей. Прострел Рубчинского с левого фланга штрафной завершился фолом на ближнем углу вратарского от Волченко против Леднева. В любом случае, так поначалу решила арбитр Анастасия Романюк, но после просмотра повтора на VAR изменила собственное мнение.

Но второй гол в ворота "Вереса" все же залетел. Вовченко на ближнем углу вратарского должен был встречать прострел Адамюка с правого фланга и встретил так, что мяч от его ноги полетел под дальнюю стойку прямо за воротник Пасту.

В следующем туре игра с "Динамо"

Так матч и завершился победой днепрян со счётом 2:0. В следующем туре днепровский клуб сыграет в гостях у киевского "Динамо", а ровенский "Верес" будет принимать львовский "Рух".

"Днепр-1" — "Верес" — 2:0

Голы: Филиппов, 10, Вовченко, 31 (авт.)

"Днепр-1": Волынец — Адамюк, Сваток, Сарапий, Горбунов (Каплиенко, 60) — Бабенко - Гуцуляк (Мирошниченко, 79), Пихаленок, Рубчинский (Витиньо, 82), Леднев (Пасич, 61) — 61).

"Верес": Паст — Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко — Кухарук (С. Шарай, 86), Кучеров (Кучеренко, 78) — Балан, Яго — В. Шарай (Ковалюк, 46), Шестаков (Марусич, 46).

Предупреждение: Сарапий — Шевченко

Напомним, Миколенко покинет "Эвертон": в какой клуб перейдет защитник.

"Динамо" продаст двух игроков основного состава: о ком идет речь.

Роналду возвращается в Европу : он уже выбрал новый клуб.

Довбик готовится уйти из "Жироны" : форвардом интересуются в Англии.

Павелка оставили в СИЗО : суд решил судьбу главы УАФ.