ЛНЗ та "Олександрія", "Колос" та "Ворскла" голів не забивали

"Колос" -- "Ворскла". Фото: "Колос"

Субота в УПЛ видалась не богатою на голи. 2 м’ячі провів "Дніпро-1" у ворота "Вереса", а от ЛНЗ та "Олександрія", а також "Колос" з "Ворсклою" розійшлись миром без забитих м’ячів.

Підсумки матчів суботи в УПЛ в матеріалі Новини.LIVE.

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Після паузи, пов’язаної з повітряною тривогою у матчі ЛНЗ — "Олександрія", рахунок міг бути відкритим вже на 10 хвилині. Якби судді не побачили пасивний офсайд у Погорілого під час подачі з правого флангу від Калітвінцева, яку потім на дальній стійці перевів у сітку Шулянський. Перегляд цього епізоду на VAR тривав доволі довго.

Олександрія й ЛНЗ продовжували обмінюватись гострими випадами й у підсумку провели доволі змістовний перший тайм, але голів так і не забивали.

В другому таймі темп матчу трохи збільшився й суперники почали ловити один одного на швидких випадах. І тут уже постало питання здатності завершувати ці атаки, чого у виконані футболістів Дулуба та Ротаня ми так і не побачили.

ЛНЗ — "Олександрія" — 0:0

ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Муравський, Ковальов (Рибалка, 83), Селін, Норенков — Бойко, Олійник (Прядун, 68) — Наумець (Шестаков, 46), Хобленко (Тищенко, 83), Пасіч.

"Олександрія": Єрмаков — Скорко, Кравченко, Логінов, Мартинюк — Смирний, Михайленко (Ковалець, 61), Шостак (Кулаковський, 87) — Калітвінцев, Погорілий (Кулаков, 63), Шулянський (Джеванні, 62).

Попередження: Пасіч — Кравченко, Логінов.

"Колос" бив частіше, але "Ворскла" влучніше

У матчі "Колоса" та "Ворскли" глядачі теж голів не побачили. По ударах по воротах перевага у господарів 11:3, а от в площину воріт гості пробили більше 0:1.

"Колос" продовжив свою серію з нульових нічиїх до трьох поєдинків. Для "Ворскли" ця нічия стала першою з 23-го туру минулого розіграшу УПЛ.

"Колос" — "Ворскла" — 0:0

"Колос": Фесюн — Золотов, Бурда, Бондаренко, Чорноморець, Ємець — Демченко, Мілько — Болбат (Велетень, 80), Безбородько (Попов, 65), Мякушко (Ільїн, 65).

"Ворскла": Ісенко — Пердута, Сантана (Хрипчук, 90+2), Павлюк, Корнієнко — Кане, Нестеренко (Бацула, 90+1), Скляр, Челядін, Якубу (Крупський, 77) — Степанюк.

Попередження: Демченко, 48, Безбородько, 64, Болбат, 66, Бурда, 90+4, Велетень, 90+6 — Скляр, 89.

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