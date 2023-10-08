"Кривбасс" вышел на первое место в УПЛ, "Оболонь" в большинстве победил "Металлист 1925"

"Кривбасс" – "Черноморец". Фото: ФК "Кривбасс"

Воскресенье в УПЛ, как и суббота, тоже не подарило большого количества голов. Две минимальные победы - "Оболони" над "Металлистом 1925" и "Кривбасса" над "Черноморцем" дополнились нулевой ничьей "Руха" и "Миная".

Подробности матчей воскресенья в УПЛ, в материале Новини.LIVE.

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Поскольку этот тур пропускали "Шахтер" и "Заря", победитель пары "Кривбасс" — "Черноморец" мог на 2 недели возглавить турнирную таблицу. И у подопечных Юрия Вернидуба получилось взять реванш за поражение в Кубке Украины.

Единственный гол хозяева забили по очень спорному пенальти. Рефери даже не посмотрел VAR, хотя на повторе трудно было понять почему именно он указал на 11-метровый, вероятно, потому что Кузик сам зацепился за ноги Шпорна. Приговор реализовал Приходько.

Кривбасс — Черноморец 1:0

Гол: Приходько, 58 (пен.)

Кривбасс: Клищук — Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго — Приходько, Бизимана — Вакулко (Татарков, 8, Семотюк, 85), Задерака, Д. Кузик (По, 60) — Кожушко.

Черноморец: Варакута — Путря, Салюк, Ермаков, Брагару — Шпорн (Авагимян, 77), Дада (Бадибанга, 77), Васильев — Штогрин, Хадида (Иеде, 46), Бойчук (Вакула, 46).

Предупреждения: Кузик, Бескоровайный, Понедельник.

В стиле Жира

В игре "пивоваров" и харьковчан было два удаления у гостей, а заканчивал матч в воротах полевой игрок. Удаления были во втором тайме, на 60-й минуте из-за второй желтой карты поле покинул Курило, а за 10 минут до конца поле из-за грубого нарушения досрочно покинул вратарь Мозиль.

Вот и пришлось защитнику Черваку становиться в рамку ворот и повторять опыт Оливье Жиру из матча Милана накануне. Без сэйвов, но однажды неплохо сыграл на перехвате подачи с фланга.

А единственный гол еще в первом тайме провел Краснопир. Дубко из глубины левого фланга вырезал передачу за спины защитникам, а переиграть вратаря ударом с лицевого предела штрафной оказалось довольно простой задачей для форварда.

Оболонь — Металлист 1925 1:0

Гол: Краснопир, 33



Оболонь: Рыбка — Мединский, Карась, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко — Дубко (Черненко, 79), Косовский, Мороз — Суханов (Тарануха, 46), Краснопир (Груша, 79).



Металлист 1925: Мозиль — Жичиков, Фарина, Курило, Червак — Вачиберадзе (Бычек, 75), Габелок — Ари (Русин, 46), Дмитренко (Е. Ткачук, 61) — Сидоров (Юсов, 46), Борячук (Чирук, 75)



Предупреждения: Прокопенко, Суханов, Мороз, Дубко — Курило



На 60-й минуте был удален Игорь Курило (Металлист 1925) (второе предупреждение).

На 80-й минуте был удален Олег Мозиль (Металлист 1925) (грубое нарушение правил).

В матче "Руха" с "Минаем" команды голов вообще не провели. С количеством моментов тоже были вопросы, но во втором тайме была перекладина от Эдсона, попадание произошло на 60 минуте, когда легионер зацепился за удачный отскок от соперника в центре чужого штрафного.

Но дальше подобных моментов не возникало. Минай в максимально плотном блоке завершал противостояние и ничего не позволял делать оппонентам. Сами же подопечные Шарана почти не выходила в атаки, поэтому наверняка на такой футбол и был сделан акцент перед началом игры.

Движение — Минай 0:0

Движение: Ледвой — Сыч, Слюбик, Дидик, Роман — Сапуга, Эдсон (Пастух, 70), Плюман (Таллес, 56) — Теслюк (Квасница, 46), Климчук, Соломон-Отабор (Рунич, 77).

Минай: Бандура — Солдат, Мельник, Немчанинов, Булеза — Одарюк (Дмитрук, 67), Виттенчук, Кораблин, Рогозинский (Ралюченко, 83) — Твердохлеб, Гуничев (Вишневский, 73).

Предупреждение: Теслюк — Рогозинский, Дмитрук, Кораблин.

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