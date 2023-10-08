"Кривбас" вийшов на перше місце в УПЛ, "Оболонь" в більшості переміг "Металіст 1925"

"Кривбас" – "Чорноморець". Фото: ФК "Кривбас"

Неділя в УПЛ, як й субота теж не подарувала великої кількості голів. Дві мінімальні перемоги — "Оболоні" над "Металістом 1925" та "Кривбаса" над "Чорноморцем" доповнились нульовою нічиєю "Руха" та "Миная".

Подробиці матчів неділі в УПЛ, в матеріалі Новини.LIVE.

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Через те що цей тур пропускали "Шахтар" та "Зоря", переможець пари "Кривбас" — "Чорноморець" міг на 2 тижні очолити турнірну таблицю. Й у підопічних Юрія Вернідуба вийшло взяти реванш за поразку у Кубку України.

Єдиний гол господарі забили з дуже спірного пенальті. Рефері навіть не подивився VAR, хоча на повторі важко було зрозуміти чому саме він вказав на 11-метровий, ймовірно, тому що Кузик сам зачепився за ноги Шпорна. Вирок реалізував Приходько.

Кривбас — Чорноморець 1:0

Гол: Приходько, 58 (пен.)

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Приходько, Бізімана — Вакулко (Татарков, 8, Семотюк, 85), Задерака, Д. Кузик (По, 60) — Кожушко.

Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Шпорн (Авагімян, 77), Дада (Бадібанга, 77), Васильєв — Штогрін, Хадіда (Ієде, 46), Бойчук (Вакула, 46).

Попередження: уКузик, Бескоровайний, Понєдєльнік.

У стилі Жиру

В грі "пивоварів" та харків’ян було два вилучення у гостей, а закінчував матч у воротах польовий гравець. Вилучення були в другому таймі, на 60-й хвилині через другу жовту карту поле залишив Курило, а за 10 хвилин до кінця поле через грубе порушення достроково залишив воротар Мозіль.

Ось і довелось захиснику Черваку ставати в рамку воріт та повторювати досвід Олів’є Жиру з матчу Мілана напередодні. Без сейвів, але одного разу непогано зіграв на перехопленні подачі з флангу.

А єдиний гол ще першому таймі провів Краснопір. Дубко з глибини лівого флангу вирізав передачу за спини захисникам, а переграти воротаря ударом із лицьової межі штрафного виявилось доволі простим завданням для форварда.

Оболонь — Металіст 1925 1:0

Гол: Краснопір, 33



Оболонь: Рибка — Мединський, Карась, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Дубко (Черненко, 79), Косовський, Мороз — Суханов (Тарануха, 46), Краснопір (Груша, 79).



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Фарина, Курило, Червак — Вачіберадзе (Бичек, 75), Габелок — Арі (Русин, 46), Дмитренко (Є. Ткачук, 61) — Сидоров (Юсов, 46), Борячук (Чирук, 75).



Попередження: Прокопенко, Суханов, Мороз, Дубко — Курило



На 60-й хвилині був вилучений Ігор Курило (Металіст 1925) (друге попередження).

На 80-й хвилині був вилучений Олег Мозіль (Металіст 1925) (грубе порушення правил).

В матчі "Руха" з "Минаєм" команди голів взагалі не провели. З кількістю моментів теж були питання, але в другому таймі була поперечина від Едсона, влучення сталось на 60 хвилині, коли легіонер зачепився за вдалий відскок від суперника в центрі чужого штрафного.

Але далі подібних моментів не виникало. Минай у максимально щільному блоці завершував протистояння та нічого не дозволяв робити опонентам. Самі ж підопічні Шарана майже не виходила в атаки, тож, напевно, на такий футбол і був зроблений акцент перед початком гри.

Рух — Минай 0:0

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон (Пастух, 70), Плюман (Таллес, 56) — Теслюк (Квасниця, 46), Климчук, Соломон-Отабор (Руніч, 77).

Минай: Бандура — Солдат, Мельник, Нємчанінов, Булеза — Одарюк (Дмитрук, 67), Вітенчук, Кораблін, Рогозинський (Ралюченко, 83) — Твердохліб — Гунічев (Вишневський, 73).

Попередження: Теслюк — Рогозинський, Дмитрук, Кораблін.

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