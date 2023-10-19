"Динамо" — "Шахтер" — стали известны дата и время украинского "классико"
Украинская премьер-лига определилась с датой и временем главного матча первого круге нынешнего сезона УПЛ. В этом матче "Динамо" сыграет с "Шахтером".
Матч пройдет в 13-м туре УПЛ.
Всего в рамках тринадцатого тура чемпионата Украины пройдет восемь матчей в течение четырех дней.
"Динамо" — "Шахтер"
Тринадцатый тур УПЛ откроет матч "Динамо" — "Шахтер". Игра пройдет 3 ноября, а начнется она в 17:00 по киевскому времени.
3 ноября (пятница)
- "Динамо" — "Шахтер" 17:00
4 ноября (суббота)
- ЛНЗ — "Колос" 13:00
5 ноября (воскресенье)
- "Минай" — "Ворскла" 13:00
- "Металлист 1925" — "Черноморец" 15:00
- "Верес" — "Заря" 17:00
6 ноября (понедельник)
- "Полесье" — "Кривбасс" 15:00
- "Днепр-1" — "Александрия" 17:00
- "Рух" — "Оболонь" 19:00
Перед одиннадцатым туром УПЛ "Шахтер" занимает третье место с 18 очками и матчем в запасе. У "Динамо" 15 очков и две игры в запасе.
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