"Динамо" — "Шахтер" — стали известны дата и время украинского "классико"

Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо"

Украинская премьер-лига определилась с датой и временем главного матча первого круге нынешнего сезона УПЛ. В этом матче "Динамо" сыграет с "Шахтером".

Матч пройдет в 13-м туре УПЛ.

Читайте также:

Всего в рамках тринадцатого тура чемпионата Украины пройдет восемь матчей в течение четырех дней.

"Динамо" — "Шахтер"

Тринадцатый тур УПЛ откроет матч "Динамо" — "Шахтер". Игра пройдет 3 ноября, а начнется она в 17:00 по киевскому времени.

3 ноября (пятница)

"Динамо" — "Шахтер" 17:00

4 ноября (суббота)

ЛНЗ — "Колос" 13:00

5 ноября (воскресенье)

"Минай" — "Ворскла" 13:00

"Металлист 1925" — "Черноморец" 15:00

"Верес" — "Заря" 17:00

6 ноября (понедельник)

"Полесье" — "Кривбасс" 15:00

"Днепр-1" — "Александрия" 17:00

"Рух" — "Оболонь" 19:00

Перед одиннадцатым туром УПЛ "Шахтер" занимает третье место с 18 очками и матчем в запасе. У "Динамо" 15 очков и две игры в запасе.

Напомним, у Миколенко могут возникнуть проблемы из-за расследования в отношении "Эвертона".

Георгий Судаков рассказал правду об интересе "Ювентуса".

Довбик выделил игрока сборной Украины — за него "Жирона" не заплатит.

Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" уже летом: им интересуется топ-клуб.

Моуринью уйдет из "Ромы" и станет самым высокооплачиваемым тренером в мире.