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"Динамо" — "Шахтер" — стали известны дата и время украинского "классико"

19 октября 2023 22:30
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Агабекян Карен
редактор
"Динамо" — "Шахтер" — стали известны дата и время украинского "классико"
Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинская премьер-лига определилась с датой и временем главного матча первого круге нынешнего сезона УПЛ. В этом матче "Динамо" сыграет с "Шахтером".

Матч пройдет в 13-м туре УПЛ.

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"Динамо" — "Шахтер"

Тринадцатый тур УПЛ откроет матч "Динамо" — "Шахтер". Игра пройдет 3 ноября, а начнется она в 17:00 по киевскому времени.

3 ноября (пятница)

  • "Динамо" — "Шахтер" 17:00

4 ноября (суббота)

  • ЛНЗ — "Колос" 13:00

5 ноября (воскресенье)

  • "Минай" — "Ворскла" 13:00
  • "Металлист 1925" — "Черноморец" 15:00
  • "Верес" — "Заря" 17:00

6 ноября (понедельник)

  • "Полесье" — "Кривбасс" 15:00
  • "Днепр-1" — "Александрия" 17:00
  • "Рух" — "Оболонь" 19:00

Перед одиннадцатым туром УПЛ "Шахтер" занимает третье место с 18 очками и матчем в запасе. У "Динамо" 15 очков и две игры в запасе.

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