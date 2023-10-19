Гендиректор "Шахтера" избран в Комитет УЕФА
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин избран в один из комитетов УЕФА. Работа функционера начнется с ноября.
Об этом сообщила пресс-служба донецкого "Шахтера".
Отметим, ранее Палкин обвинял ФИФА в том, что они уничтожили украинский футбол, когда позволили иностранцам уходить в бесплатные аренды.
Палкин будет отвечать за трансферы
Палкин получил должность в Комитете УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.
В этот Комитет от футбольных клубов вошли только Палкин и президент дортмундской "Боруссии" Ганс-Йоахим Ватцке. Остальные члены представляют национальные ассоциации. Срок полномочий будет длиться четыре года.
Отметим, что первое заседание Комитета УЕФА с Палкиным в составе состоится 1 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне, Швейцария.
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