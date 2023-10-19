Гендиректор "Шахтера" избран в Комитет УЕФА

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин. Фото: "Шахтер"

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин избран в один из комитетов УЕФА. Работа функционера начнется с ноября.

Об этом сообщила пресс-служба донецкого "Шахтера".

Читайте также:

Отметим, ранее Палкин обвинял ФИФА в том, что они уничтожили украинский футбол, когда позволили иностранцам уходить в бесплатные аренды.

Палкин будет отвечать за трансферы

Палкин получил должность в Комитете УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.

В этот Комитет от футбольных клубов вошли только Палкин и президент дортмундской "Боруссии" Ганс-Йоахим Ватцке. Остальные члены представляют национальные ассоциации. Срок полномочий будет длиться четыре года.

Отметим, что первое заседание Комитета УЕФА с Палкиным в составе состоится 1 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне, Швейцария.

Напомним, у Миколенко могут возникнуть проблемы из-за расследования в отношении "Эвертона".

Георгий Судаков рассказал правду об интересе "Ювентуса".

Довбик выделил игрока сборной Украины — за него "Жирона" не заплатит.

Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" уже летом: им интересуется топ-клуб.

Моуринью уйдет из "Ромы" и станет самым высокооплачиваемым тренером в мире.