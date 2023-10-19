Гендиректора "Шахтаря" обрано до Комітету УЄФА

Гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін. Фото: "Шахтар"

Генерального директора донецького "Шахтаря" Сергія Палкіна обрано в один із комітетів УЄФА. Робота функціонера розпочнеться з листопада.

Про це повідомила пресслужба донецького "Шахтаря".

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Зазначимо, раніше Палкін звинувачував ФІФА у тому, що вони знищили український футбол, коли дозволили іноземцям йти у безкоштовні оренди.

Палкін відповідатиме за трансфери

Палкін отримав посаду в Комітеті УЄФА за статусом гравців, трансферів, агентів та матч-агентів.

До цього Комітету від футбольних клубів увійшли лише Палкін та президент дортмундської "Боруссії" Ганс-Йоахім Ватцке. Інші члени представляють національні асоціації. Термін повноважень триватиме чотири роки.

Зазначимо, що перше засідання Комітету УЄФА з Палкіним у складі відбудеться 1 листопада у Будинку європейського футболу у Ньоні, Швейцарія.

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