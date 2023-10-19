Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Футбол arrow Гендиректора "Шахтаря" обрано до Комітету УЄФА arrow

Гендиректора "Шахтаря" обрано до Комітету УЄФА

19 жовтня 2023 21:00
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Гендиректора "Шахтаря" обрано до Комітету УЄФА
Гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Генерального директора донецького "Шахтаря" Сергія Палкіна обрано в один із комітетів УЄФА. Робота функціонера розпочнеться з листопада.

Про це повідомила пресслужба донецького "Шахтаря".

Читайте також:

Зазначимо, раніше Палкін звинувачував ФІФА у тому, що вони знищили український футбол, коли дозволили іноземцям йти у безкоштовні оренди.

Палкін відповідатиме за трансфери

Палкін отримав посаду в Комітеті УЄФА за статусом гравців, трансферів, агентів та матч-агентів.

До цього Комітету від футбольних клубів увійшли лише Палкін та президент дортмундської "Боруссії" Ганс-Йоахім Ватцке. Інші члени представляють національні асоціації. Термін повноважень триватиме чотири роки.

Зазначимо, що перше засідання Комітету УЄФА з Палкіним у складі відбудеться 1 листопада у Будинку європейського футболу у Ньоні, Швейцарія.

Нагадаємо, у Миколенка можуть виникнути проблеми через розслідування щодо "Евертона".

Георгій Судаков розповів правду про інтерес "Ювентуса".

Довбик виділив гравця збірної України — за нього "Жирона" не заплатить.

Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" вже влітку: ним цікавиться топ-клуб.

Моурінью піде з "Роми" і стане найоплачуванішим тренером у світі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі