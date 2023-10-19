"Динамо" — "Шахтар" — стали відомі дата і час українського "класико"
Українська прем'єр-ліга визначилася з датою та часом головного матчу першого кола нинішнього сезону УПЛ. У цьому матчі "Динамо" зіграє із "Шахтарем".
Матч пройде у 13-му турі УПЛ.
Загалом у рамках тринадцятого туру чемпіонату України пройде вісім матчів протягом чотирьох днів.
"Динамо" — "Шахтар"
Тринадцятий тур УПЛ відкриє матч "Динамо" — "Шахтар". Гра пройде 3 листопада, а розпочнеться вона о 17:00 за київським часом.
3 листопада (п'ятниця)
- "Динамо" — "Шахтар" 17:00
4 листопада (субота)
- ЛНЗ — "Колос" 13:00
5 листопада (неділя)
- "Минай" — "Ворскла" 13:00
- "Металіст 1925" — "Чорноморець" 15:00
- "Верес" — "Зоря" 17:00
6 листопада (понеділок)
- "Полісся" — "Кривбас" 15:00
- "Дніпро-1" — "Олександрія" 17:00
- "Рух" — "Оболонь" 19:00
Перед одинадцятим туром УПЛ "Шахтар" посідає третє місце з 18 очками та матчем у запасі. У "Динамо" 15 очок та дві гри в запасі.
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