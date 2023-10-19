"Динамо" — "Шахтар" — стали відомі дата і час українського "класико"

Гравці київського "Динамо" Фото: "Динамо"

Українська прем'єр-ліга визначилася з датою та часом головного матчу першого кола нинішнього сезону УПЛ. У цьому матчі "Динамо" зіграє із "Шахтарем".

Матч пройде у 13-му турі УПЛ.

Читайте також:

Загалом у рамках тринадцятого туру чемпіонату України пройде вісім матчів протягом чотирьох днів.

"Динамо" — "Шахтар"

Тринадцятий тур УПЛ відкриє матч "Динамо" — "Шахтар". Гра пройде 3 листопада, а розпочнеться вона о 17:00 за київським часом.

3 листопада (п'ятниця)

"Динамо" — "Шахтар" 17:00

4 листопада (субота)

ЛНЗ — "Колос" 13:00

5 листопада (неділя)

"Минай" — "Ворскла" 13:00

"Металіст 1925" — "Чорноморець" 15:00

"Верес" — "Зоря" 17:00

6 листопада (понеділок)

"Полісся" — "Кривбас" 15:00

"Дніпро-1" — "Олександрія" 17:00

"Рух" — "Оболонь" 19:00

Перед одинадцятим туром УПЛ "Шахтар" посідає третє місце з 18 очками та матчем у запасі. У "Динамо" 15 очок та дві гри в запасі.

Нагадаємо, у Миколенка можуть виникнути проблеми через розслідування щодо "Евертона".

Георгій Судаков розповів правду про інтерес Ювентуса.

Довбик виділив гравця збірної України — за нього "Жирона" не заплатить.

Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" вже влітку: ним цікавиться топклуб.

Моурінью піде з "Роми" і стане найоплачуванішим тренером у світі.