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"Динамо" — "Шахтар" — стали відомі дата і час українського "класико"

19 жовтня 2023 22:30
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Агабекян Карен
редактор
"Динамо" — "Шахтар" — стали відомі дата і час українського "класико"
Гравці київського "Динамо" Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Українська прем'єр-ліга визначилася з датою та часом головного матчу першого кола нинішнього сезону УПЛ. У цьому матчі "Динамо" зіграє із "Шахтарем".

Матч пройде у 13-му турі УПЛ.

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Загалом у рамках тринадцятого туру чемпіонату України пройде вісім матчів протягом чотирьох днів.

"Динамо" — "Шахтар"

Тринадцятий тур УПЛ відкриє матч "Динамо" — "Шахтар". Гра пройде 3 листопада, а розпочнеться вона о 17:00 за київським часом.

3 листопада (п'ятниця)

  • "Динамо" — "Шахтар" 17:00

4 листопада (субота)

  • ЛНЗ — "Колос" 13:00

5 листопада (неділя)

  • "Минай" — "Ворскла" 13:00
  • "Металіст 1925" — "Чорноморець" 15:00
  • "Верес" — "Зоря" 17:00

6 листопада (понеділок)

  • "Полісся" — "Кривбас" 15:00
  • "Дніпро-1" — "Олександрія" 17:00
  • "Рух" — "Оболонь" 19:00

Перед одинадцятим туром УПЛ "Шахтар" посідає третє місце з 18 очками та матчем у запасі. У "Динамо" 15 очок та дві гри в запасі.

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