Это антитренд! Топ-3 популярные вещи, которые нужно оставить в 2021 году

Пандемия внесла свои коррективы даже в гардероб: вещи стали более комфортными и спортивными. Однако фэшн-эксперты уверяют: этот тренд пора оставить в прошлом, а в новый год прийти с более изысканным гардеробом.

Стилисты издания Who What Wear рассказали, от каких вещей пора избавиться.

Массивные кроссовки

Такая модель кроссовок завоевала популярность среди большинства девушек. Однако модные эксперты уверяют: этот тренд уже давно ушел в прошлое, и пора от него избавиться. Самое время вернуть в свой гардероб туфли на каблуке и лоферы.

Вырезы на платьях

Откровенные вырезы – главный антитренд 2022 года. Поэтому поклонницы стиля Ким Кардашьян точно должны присмотреться к гардеробу других модных икон. В новом сезоне стилисты рекомендуют забыть об агрессивной сексуальности, а делать ставку на женственность.

Спортивные костюмы

Эксперты настойчиво рекомендуют оставить спортивные костюмы в тренажерном зале. После того, как мы долгое время носили их в период жестких локдаунов везде, расставаться с ними будет сложно. Но в 2022-м им не место в повседневном гардеробе.

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