Це антитренд! Топ-3 популярні речі, які потрібно залишити в 2021 році

Пандемія внесла свої корективи навіть в гардероб: речі стали більш комфортними та спортивними. Однак фешн-експерти запевняють: цей тренд пора залишити в минулому, а в новий рік прийти з більш вишуканим гардеробом.

Стилісти видання Who What Wear розповіли, яких речей пора позбутися.

Масивні кросівки

Така модель кросівок завоювала популярність серед більшості дівчат. Однак модні експерти запевняють: цей тренд вже давно пішов у минуле, і пора його позбутися. Саме час повернути в свій гардероб туфлі на підборах і лофери.

Вирізи на сукнях

Відверті вирізи - головний антитренд 2022 року. Тому шанувальниці стилю Кім Кардашьян точно повинні придивитися до гардеробу інших модних ікон. У новому сезоні стилісти рекомендують забути про агресивну сексуальність, а робити ставку на жіночність.

Спортивні костюми

Експерти наполегливо рекомендують залишити спортивні костюми в тренажерному залі. Після того, як ми довгий час носили їх в період жорстких локдаунів скрізь, розлучатися з ними буде складно. Але в 2022-му їм не місце в повсякденному гардеробі.

Більше про моду