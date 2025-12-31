Как и где украинский шоубизнес будет встречать Новый год

Украинские звезды на Рождественском ледовом шоу с ROXOLANA. Фото: пресс-релиз

На нынешнее Рождество в киевском Дворце спорта с аншлагом состоялись два Рождественских ледовых шоу с ROXOLANA. Одной из главных задач было закрытие сбора в 1 млн гривен на FPV-дроны для бойцов батальона "Свобода" и это удалось.

В шоу приняли участие немало топовых украинских артистов. Они рассказали главному редактору Новини.LIVE Елене Халик, какие имеют семейные традиции на праздники.

ROXOLANA отпраздновала Сочельник в гримерке

ROXOLANA в этом году Сочельник, 25 и 26 декабря подарила зрителям. Она вместе с командой создала два Рождественских ледовых шоу.

Рождественское ледовое шоу с ROXOLANA. Фото: пресс-релиз

В основе программы — два альбома "Настрій: колядувати", для которых певица записала традиционные украинские колядки в современной аранжировке. Эффектно дополнили шоу выступления знаменитых отечественных фигуристов Анастасии Архиповой, Егора Курцева, Ивана Шмуратка и не только.

"Наша основная задача была принести немножко радости нашим зритель и мне показалось, что нам удалось. А обычно наша семейная традиция — собираться всем вместе на Рождество. Собираемся у бабушки дома, мы печем пончики, вареники лепит бабуля и мы их кушаем очень вкусно. В этом году мне не удалось это сделать, поэтому у нас Сочельник был в гримерке. Мы ели кутю", — рассказала ROXOLANA.

ROXOLANA на Рождественском шоу. Фото: пресс-релиз

Руслана встретит Новый Год в Румынии

Певица Руслана родом из Львова, а ее отец из Рогатина, Ивано-Франковская область. Для нее Рождество — это особый праздник с самого дества.

"На Рождество всегда были снега у бабы и деда на селе. Всегда хороший мороз, минимум -10 или -15. Это был праздник — сказка. Он настолько правдивый. Люди не просто верят в то, что делают. Они без этого не могут. Я видела, как дед с бабкой готовились к празднику. Это культ!" — поделилась воспоминаниями звезда.

Семья Русланы готовится к празднику за полгода. Бабушка засеивала мак для кутьи на Сочельник, а дедушка покупал шпондер. Также запекают ветчину, лепят вареники, тушат капусту с черносливом.

"Рождество — имеет какую-то энергию, оно с тобой что-то делает. В это время перебираешь душу. Если она немного загрязнилась, то на праздник она перебирается и все становятся светлые. Ты просто, как маленький ребенок. Чувствуешь, что будто только что родился. Ты рождаешься вместе с Богом. Ты рождаешься вместе с Иисусом", — добавляет Руслана.

Новый год певица планирует встречать на сцене в Румынии. Ее пригласили выступать на площадке openair в городе Тимишоари. Далее она посетит концерт в Славском и наконец вернется домой.

"Потом в родной Львов, где у меня сольник. Там встречу папу и маму, которые уже зарезервировали себе столик. Они сказали, что не поступятся, пока не побудут с ребенком", — смеется Руслана.

Руслана встретит 2026 год на сцене. Фото: пресс-релиз

Molodi празднуют на репетициях перед Нацотбором

Группа Molodi прошла в короткий список Национального отбора на Евровидение. Сейчас у них плотный график, в который праздники не вписываются.

"Были на репетиции Рождественского шоу до 23:00, пришли домой и легли спать. Я узнал о Святом ужине, когда пришел домой, открыл Instagram и увидел людей в семейном кругу. Подумал: "А, ого, это сегодня", — рассказывает Иван из группы MOLODI.

"Идет подготовка перед Нацотбором и мы крутимся. Если честно, теряемся в числах. У нас есть график. Мы каждый день открываем, смотрим по списку, что надо сделать, и все. Мы просто помним, что сегодня — среда, завтра — четверг, и потом — пятница. Так живем сейчас", — добавляет Кирилл.

Molodi отмечают праздники на репетициях. Фото: пресс-релиз

Певцы к Новому году тоже не готовятся. Пока имеют важные профессиональные дела, однако с теплом вспоминают любимые блюда с семейного стола.

"Курица жареная запеченная с ананасами и сыром. Мама всегда готовила. Очень вкусно. Также "мясо по-французски", но мы называли это "картошка по-французски", — рассказал Иван.

"Мы жарим стейки куриные и шашлык из свинины. Это то, что было всегда на праздники. Очень люблю эту пору, когда появляется оливье на столах", — говорит Кирилл.

"А я люблю крабовый больше. Битва салатов", — добавляет Иван.

MONOKATE любит готовить на праздники

Певица на праздники всегда имеет немало выступлений, а также в этом сезоне готовится к участию в Нацотборе.

"В этом году я не праздновала Рождество, было очень много работы. Отключение света. Приходится балансировать и расставлять приоритеты. Рождество — это семейный праздник. Всегда хочется много вкусного наготовить и всех угощать", — рассказала артистка.

MONOKATE на Рождественском ледовом шоу с ROXOLANA. Фото: пресс-релиз

BRYKULETS будет встречать Новый год с любимой

Певец планирует отпраздновать начало года со своей девушкой, которой и посвящена его популярная песня "Лиза".

"Я очень рано уехал из дома и все меньше приезжал на праздники. Нет каких-то традиций. У меня сейчас есть Лиза и мы вместе проводим праздники. Особых подарков не планирую, но дарю их в течение всего года", — рассказывает артист.

BRYKULETS будет праздновать с любимой. Фото: пресс-релиз

Юная Злата Огневич колядовала в Крыму

Певица родилась в Кривом Роге на Днепровщине. Свое детство провела у бабушки, которая жила в этом же регионе, а также в Крыму.

"Я была знакома с нашими украинскими традициями, песнями, колядками и щедривками, ведь гостила у бабушки, которая проживала в Кривом Роге. Но и на полуострове ходили щедровали, колядовали и денежки бросали, и песни пели. Украинские традиции также были в Крыму", — рассказывает артистка.

В новогоднюю ночь Злата Огневич работает со своим коллективом. Этому очень радуется. Подарки для родных купила заблаговременно, ведь не любит чувствовать стресс. Артистка всегда преждевременно готовится к праздникам.

Злата Огневич будет работать на Новый год. Фото: пресс-релиз

