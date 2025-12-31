Як та де український шоубізнес зустрічатиме Новий рік

Українські зірки на Різдвяному льодовому шоу з ROXOLANA. Фото: пресреліз

На цьогорічне Різдво в київському Палаці спорту з аншлагом відбулись два Різдвяних льодових шоу з ROXOLANA. Одним із головних завдань було закриття збору в 1 млн гривень на FPV-дрони для бійців батальйону "Свобода" і це вдалося.

В шоу взяли участь чимало топових українських артистів. Вони розповіли головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік, які мають сімейні традиції на свята.

ROXOLANA відсвяткувала Святвечір у гримерці

ROXOLANA цьогоріч Святвечір, 25 та 26 грудня подарувала глядачам. Вона разом з командою створила два Різдвяних льодових шоу.

Різдвяне льодове шоу з ROXOLANA. Фото: пресреліз

В основі програми — два альбоми "настрій: колядувати", для яких співачка записала традиційні українські колядки у сучасному аранжуванні. Ефектно доповнили шоу виступи знаменитих вітчизняних фігуристів Анастасії Архипової, Єгора Курцева, Івана Шмуратка і не тільки.

"Наше основне завдання було принести трошки радості нашим глядачам і мені здається, що нам вдалося. А зазвичай наша родинна традиція — збиратися всім разом на Різдво. Збираємось у бабусі вдома, ми печемо пампухи, вареники ліпить бабуся і ми їх споживаємо дуже смачно. Цьогоріч мені не вдалося це зробити, тому у нас Святвечір був у гримерці. Ми їли кутю", — розповіла ROXOLANA.

ROXOLANA на Різдвяному шоу. Фото: пресреліз

Руслана зустріне Новий Рік у Румунії

Співачка Руслана родом зі Львова, а її батько з Рогатина, Івано-Франківська область. Для неї Різдво — це особливе свято.

"На Різдво завжди були сніги у баби та діда на селі. Завжди гарний мороз, мінімум -10 або -15. Це було свято — казка. Воно настільки правдиве. Люди не просто вірять у те, що роблять. Вони без цього не можуть. Я бачила, як дідо з бабою готувалися до свята. Це культ!" — поділилась спогадами зірка.

Родина Руслани готується до свята за пів року. Бабуся засівала мак для куті на Святвечір, а дідусь купляв шпондер. Також запікають шинку, ліплять вареники, тушкують капусту з чорносливом.

"Різдво — має якусь енергію, воно з тобою щось робить. У цей час перебираєш душу. Якщо вона трохи забруднилася, то на свято вона перебирається і всі стають світлі. Ти просто, як мала дитина. Відчуваєш, що ніби щойно народився. Ти народжуєшся разом з Богом. Ти народжуєшся разом з Ісусом", — додає Руслана.

Новий рік зірка планує зустрічати на сцені в Румунії. Її запросили в місто Тімішоарі виступити на майданчику openair. Далі вона завітає на концерт у Славському і нарешті повернеться додому.

"Потім у рідний Львів, де в мене сольник. Там зустріну тата та маму, які вже зарезервували собі столик. Вони сказали, що не вступляться поки не побудуть з дитиною", — сміється Руслана.

Руслана зустріне 2026 рік на сцені. Фото: пресреліз

Molodi святкують на репетиціях перед Нацвідбором

Гурт Molodi пройшов в короткий список Національного відбору на Євробачення. Нині вони мають щільний графік, в який свята не вписуються.

"Були на репетиції Різдвяного шоу до 23:00, прийшли додому і лягли спати. Я дізнався про Святу вечерю, коли прийшов додому, відкрив Instagram і побачив людей у сімейному колі. Подумав: "А, ого, це сьогодні", — розповідає Іван з гурту MOLODI.

"Триває підготовка перед Нацвідбором і ми крутимося. Якщо чесно, губимося в числах. У нас є графік. Ми щодня відкриваємо, дивимося по списку, що треба зробити, і все. Ми просто пам'ятаємо, що сьогодні — середа, завтра — четвер, і потім — п'ятниця. Так живемо зараз", — додає Кирило.

Molodi відзначають свята на репетиціях. Фото: пресреліз

Співаки до Нового року теж не готуються. Поки мають важливі професійні справи, однак з теплом згадують улюблені страви з родинного столу.

"Курка смажена запечена з ананасами та сиром. Мама завжди готувала. Дуже смачно. Також "м’ясо по-французьки", але ми називали це "картопля по-французьки", — розповів Іван.

"Ми смажимо стейки курячі й шашлик зі свинини. Це те, що було завжди на свята. Дуже люблю цю пору, коли нову з'являється олів’є на столах", — каже Кирило.

"А я люблю крабовий більше. Битва салатів", – додає Іван.

MONOKATE любить готувати на свята

Співачка на свята завжди має чимало виступів, а також цього сезону готується до участі в Нацвідборі.

"Цього року я не святкувала Різдво, було дуже багато роботи. Відключення світла. Доводиться балансувати і розставляти пріоритети. Різдво — це сімейне свято. Завжди хочеться багато смачного наготувати і всіх пригощати", — розповіла артистка.

MONOKATE на Різдвяному льодовому шоу з ROXOLANA. Фото: пресреліз

BRYKULETS зустрічатиме Новий Рік з коханою

Співак планує відсвяткувати початок року зі своєю дівчиною, якій і присвячена його популярна пісня "Ліза".

"Я дуже рано поїхав з дому і все менше приїжджав на свята. Немає якихось традицій. У мене зараз є Ліза і ми разом проводимо свята. Особливих подарунків не планую, але дарую їх протягом усього року", — розповідає артист.

BRYKULETS святкуватиме з коханою. Фото: пресреліз

Юна Злата Огнєвіч колядувала у Криму

Співачка народилася у Кривому Розі на Дніпровщині. Своє дитинство провела у бабусі, яка жила в цьому ж регіоні, а також у Криму.

"Я була знайома з нашими українськими традиціями, піснями, колядками і щедрівками, адже гостювала у бабусі, яка проживала у Кривому Розі. Але і на півострові ходили щедрували, колядували і грошики кидали, і пісень співали. Українські традиції також були в Криму", — розповідає артистка.

У новорічну ніч Злата Огнєвіч працює зі своїм колективом. Цьому дуже тішиться. Подарунки для рідних купила завчасно, адже не любить стресувати. Артистка завжди передчасно готується до свят.

Злата Огнєвіч працюватиме на Новий рік. Фото: пресреліз

