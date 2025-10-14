Евровидение-2026 — голосование об участии Израиля отложили

Израильская певица Юваль Рафаэль во время второго полуфинала "Евровидения-2025". Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Организаторы песенного конкурса Евровидение отложили голосование относительно того, следует ли позволить Израилю выступать на конкурсе в 2026 году. Оно должно было состояться в ноябре.

Об этом сообщает BBC.

Будет ли Израиль участвовать в Евровидении

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что "последние события на Ближнем Востоке" побудили его отменить виртуальную встречу для голосования по этому вопросу, которая должна была состояться в ноябре.

Там отметили, что участие Израиля обсудят на личной встрече в декабре. Однако не уточняется, состоится ли голосование.

"Существует очевидная необходимость организовать открытую дискуссию между членами по вопросу участия Израиля в песенном конкурсе Евровидение 2026. Соответственно, совет решил включить этот вопрос в повестку дня своей очередной зимней общей ассамблеи, которая состоится в декабре, вместо того, чтобы заранее организовывать внеочередное заседание", — говорится в заявлении EBU.

Отметим, что вопрос об участии Израиля в песенном конкурсе встал из-за войны в Секторе Газа. Многие другие страны-участницы выступали против. Однако 13 октября ХАМАС освободил всех 20 живых израильских заложников в обмен на возвращение сотен палестинских заключенных, которые содержались в тюрьмах Израиля. Это случилось после того, как 10 октября вступило в силу прекращение огня.

Напомним, 12 октября стало известно, что Австрия может отказаться от проведения Евровидения. Причиной этого является участие Израиля.

Также мы писали, что многие страны бойкотируют Евровидение. Они требуют дисквалификацию Израиля.