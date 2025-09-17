Видео
Многие страны бойкотируют Евровидение-2026 — чего требуют

17 сентября 2025 12:10
Евровидение-2026 — почему страны бойкотируют песенный конкурс
Ведущие Евровидения-2025. Фото: REUTERS
До начала Евровидения-2026 остается более девяти месяцев, однако проведение международного песенного конкурса остается под угрозой. Ряд стран отказывается участвовать, если не дисквалифицируют Израиль.

Новини.LIVE разобрались, какие страны отказываются участвовать в Евровидении-2026.

Какие страны бойкотируют Евровидение-2026

Многие страны разделились в своих позициях относительно участия в Евровидении-2026: некоторые требуют дисквалификации Израиля, тогда как другие категорически против.

Так, несколько стран призвали Европейский вещательный союз (EBU) отстранить от песенного конкурса Израиль из-за военных действий в Газе. Такой ультиматум выдвинули Ирландия, Нидерланды, Словения, Испания, Бельгия и Исландия. Они заявили, что не будут участвовать в Евровидении, если там будет Израиль.

Первой о бойкоте заявила Ирландия. Так, ирландский общественный вещатель RTE объяснил такое решение тем, что в Газе из-за действий Израиля гибнут сотни мирных жителей.

"Участие Израиля в конкурсе было бы недопустимым из-за массовой гибели мирных жителей в Газе, убийства журналистов, цензуру медиа и содержание заложников", — говорится в заявлении.

В то же время министр культуры Испании Эрнест Уртасун заявил, что если из Евровидения-2026 не удастся исключить Израиль, то его страна "не должна участвовать".

"Мы должны быть уверены, что Израиль не примет участия в следующем Евровидении. Если нам не удастся исключить Израиль, Испания не должна участвовать", — сказал Уртасун в эфире испанского общественного радио 15 сентября.

Свою позицию также высказал общественный вещатель Нидерландов Avrotros. В своем заявлении он отметил, что "больше не может оправдывать участие Израиля в нынешней ситуации, учитывая постоянные и тяжелые человеческие страдания в Газе".

Однако Италия и Германия поддерживают участие Израиля в конкурсе и категорически против дисквалификации страны.

Напомним, недавно комиссия ООН признала действия Израиля в Секторе Газа геноцидом. С 7 октября 2023 года в Газе погибло почти 65 000 палестинцев.

Однако Израиль продолжает военные действия и несколько дней назад ликвидировал лидера ХАМАС. Убийство произошло во время массированной атаки Израиля по Катару. В МИД Украины отреагировали на атаку и назвали ее неприемлемой.

