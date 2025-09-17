Євробачення-2026 — чому країни бойкотують пісенний конкурс

Ведучі Євробачення-2025. Фото: REUTERS

До початку Євробачення-2026 залишається понад дев'ять місяців, однак проведення міжнародного пісенного конкурсу залишається під загрозою. Низка країн відмовляється брати участь, якщо не дискваліфікують Ізраїль.

Новини.LIVE розібрались, які країни відмовляються брати участь у Євробаченні-2026.

Які країни бойкотують Євробачення-2026

Чимало країн розділилися у своїх позиціях щодо участі у Євробаченні-2026: деякі вимагають дискваліфікації Ізраїлю, тоді як інші категорично проти.

Так, кілька країн закликали Європейську мовну спілку (EBU) відсторонити від пісенного конкурсу Ізраїль через воєнні дії в Газі. Такий ультиматум висунули Ірландія, Нідерланди, Словенія, Іспанія, Бельгія та Ісландія. Вони заявили, що не братимуть участь в Євробаченні, якщо там буде Ізраїль.

Першою про бойкот заявила Ірландія. Так, ірландський суспільний мовник RTE пояснив таке рішення тим, що в Газі через дії Ізраїлю гинуть сотні мирних мешканців.

"Участь Ізраїлю у конкурсі була б неприпустимою через масову загибель мирних мешканців у Газі, вбивства журналістів, цензуру медіа та утримання заручників", — йдеться у заяві.

Водночас міністр культури Іспанії Ернест Уртасун заявив, якщо з Євробачення-2026 не вдасться виключити Ізраїль, то його країна "не повинна брати участь".

"Ми повинні бути впевнені, що Ізраїль не візьме участі в наступному Євробаченні. Якщо нам не вдасться виключити Ізраїль, Іспанія не повинна брати участь", — сказав Уртасун в ефірі іспанського громадського радіо 15 вересня.

Свою позицію також висловив суспільний мовник Нідерландів Avrotros. У своїй заяві він зазначив, що "більше не може виправдовувати участь Ізраїлю в нинішній ситуації, враховуючи постійні та тяжкі людські страждання в Газі".

Однак Італія та Німеччина підтримують участь Ізраїлю в конкурсі та категорично проти дискваліфікації країни.

Нагадаємо, нещодавно комісія ООН визнала дії Ізраїлю в Секторі Гази геноцидом. З 7 жовтня 2023 року в Газі загинуло майже 65 000 палестинців.

Однак Ізраїль продовжує військові дії і кілька днів ліквідував лідера ХАМАС. Вбивство відбулося в рамках масованої атаки Ізраїлю по Катару. В МЗС України відреагували на атаку та назвали її неприйнятною.