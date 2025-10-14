Євробачення-2026 — голосування про участь Ізраїлю відклали

Ізраїльська співачка Юваль Рафаель під час другого півфіналу "Євробачення-2025". Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Організатори пісенного конкурсу Євробачення відклали голосування щодо того, чи слід дозволити Ізраїлю виступати на конкурсі у 2026 році. Воно мало відбутися у листопаді.

Про це повідомляє BBC.

Реклама

Читайте також:

Чи братиме Ізраїль участь у Євробаченні

Європейський мовний союз (EBU) заявив, що "останні події на Близькому Сході" спонукали його скасувати віртуальну зустріч для голосування з цього питання, яка мала відбутися в листопаді.

Там зазначили, що участь Ізраїлю обговорять на особистій зустрічі в грудні. Однак не уточнюється, чи відбудеться голосування.

"Існує очевидна необхідність організувати відкриту дискусію між членами щодо питання участі Ізраїлю в пісенному конкурсі Євробачення 2026. Відповідно, рада вирішила включити це питання до порядку денного своєї чергової зимової загальної асамблеї, яка відбудеться в грудні, замість того, щоб заздалегідь організовувати позачергове засідання", — йдеться в заяві EBU.

Зазначимо, що питання про участь Ізраїлю в пісенному конкурсі постало через війну у Секторі Гази. Багато інших країн-учасниць виступали проти. Однак 13 жовтня ХАМАС звільнив усіх 20 живих ізраїльських заручників в обмін на повернення сотень палестинських в'язнів, які утримувалися у в'язницях Ізраїлю. Це трапилося після того, як 10 жовтня набуло чинності припинення вогню.

Нагадаємо, 12 жовтня стало відомо, що Австрія може відмовитися від проведення Євробачення. Причиною цього є участь Ізраїлю.

Також ми писали, що багато країн бойкотують Євробачення. Вони вимагають дискваліфікацію Ізраїлю.