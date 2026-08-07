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Главная Евровидение "Суспільне" отреагировало на обращение Оли Поляковой по поводу Национального отбора

"Суспільне" отреагировало на обращение Оли Поляковой по поводу Национального отбора

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 18:06
«Суспильне» отреагировало на обращение Оли Поляковой по поводу Национального отбора
Певица Оля Полякова. Фото: UA.News

Общественный вещатель официально ответил на обращение певицы Оли Поляковой относительно правил участия в Национальном отборе на "Евровидение". В ответе указано, что действующие требования остаются без изменений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ "Суспільного", который был опубликован в сети.

Что "Суспільне" ответило Поляковой

Как отметила телекомпания, 29 июля она получила обращение от Оли Поляковой относительно правил проведения Национального отбора на "Евровидение".

В ответе подчеркивается, что действующий запрет на участие в отборе для артистов, выступавших в России, временно оккупированном Крыму или на других временно оккупированных территориях Украины после 15 марта 2014 года, остается неизменным.

Также в "Суспільному" отметили, что эти правила не ограничивают конкуренцию среди исполнителей. По данным вещателя, количество заявок на участие в национальном отборе ежегодно растет, а в 2026 году было подано 392 заявки. Кроме того, согласно результатам социологического опроса, 56% украинцев поддерживают недопуск к конкурсу артистов, выступавших в России после 2014 года.

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В "Суспільному" пояснили, что деятели культуры, не соответствующие критериям участия в национальном отборе, все же могут принимать участие в проекте, но не в качестве представителей Украины на "Евровидении". Речь идет о других ролях, не связанных с непосредственным участием в международном песенном конкурсе.

Также вещатель подчеркнул, что правила проведения Национального отбора определяются организаторами самостоятельно, поэтому отдельных публичных обсуждений по поводу их изменения не предусмотрено.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что певица Оля Полякова обратилась к Временной следственной комиссии Верховной Рады с призывом пересмотреть правила Национального отбора на "Евровидение". Артистка заявила, что действующие ограничения в отношении исполнителей, выступавших в России после 2014 года, требуют пересмотра.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в 2027 году к участию в "Евровидении" впервые присоединится Канада. Страна стала первым новым участником конкурса с 2015 года после того, как канадская общественная вещательная компания получила полноправное членство в Европейском вещательном союзе.

Оля Полякова суспільне Нацотбор Евровидения
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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