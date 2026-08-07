Суспільне відреагувало на звернення Олі Полякової щодо Нацвідбору

Співачка Оля Полякова. Фото: UA.News

Суспільний мовник офіційно відповів на звернення співачки Олі Полякової щодо правил участі у Національному відборі на Євробачення. У відповіді зазначено, що чинні вимоги залишаються без змін.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь Суспільного.

Що Суспільне відповіло Поляковій

Як зазначив мовник, 29 липня отримав звернення від Олі Полякової щодо правил проведення Національного відбору на Євробачення.

У відповіді наголошується, що чинна заборона на участь у відборі для артистів, які виступали в Росії, тимчасово окупованому Криму або на інших тимчасово окупованих територіях України після 15 березня 2014 року, залишається незмінною.

Також у Суспільному зазначили, що ці правила не обмежують конкуренцію серед виконавців. За даними мовника, кількість заявок на участь у Нацвідборі щороку зростає, а у 2026 році було подано 392 заявки. Крім того, згідно з результатами соціологічного опитування, 56% українців підтримують недопуск до конкурсу артистів, які виступали в Росії після 2014 року.

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У Суспільному пояснили, що діячі культури, які не відповідають критеріям участі у Нацвідборі, все ж можуть брати участь у проєкті, але не як представники України на Євробаченні. Йдеться про інші ролі, які не пов'язані з безпосередньою участю в міжнародному пісенному конкурсі.

Також мовник наголосив, що правила проведення Національного відбору визначаються організаторами самостійно, тому окремих публічних обговорень щодо їх зміни не передбачено.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що співачка Оля Полякова звернулася до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради із закликом переглянути правила Національного відбору на Євробачення. Артистка заявила, що чинні обмеження щодо виконавців, які виступали в Росії після 2014 року, потребують перегляду.

Також Новини.LIVE писали, що у 2027 році до участі в Євробаченні вперше приєднається Канада. Країна стала першим новим учасником конкурсу з 2015 року після того, як канадський суспільний мовник отримав повноправне членство в Європейській мовній спілці.