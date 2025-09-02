Видео
Стало известно, кто станет музыкальным продюсером Нацотбора

2 сентября 2025 11:37
Ирина Борко
Ирина Борко
Редактор
Джамала — новый продюсер Нацотбора на Евровидение-2026
Певица Джамала (Jamala). Фото: Instagram/jamalajaaa
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Певица Джамала стала музыкальным продюсером Нацотбора на "Евровидение 2026". Исполнительница будет отвечать за музыкальное наполнение конкурса, поиск новых подходов и современное звучание песен.

Об этом сообщило Суспільне.

Новый музыкальный продюсер Нацотбора

"Я — музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение 2026. Для меня настолько это почетно, ответственно, волнительно. В то время я понимаю, что это 10 лет после моей победы. За это время я почувствовала невероятную поддержку всей Европы, всего мира", — сказала Джамала.

@suspilne.eurovision

Наконец мы можем раскрыть имя нового музыкального продюсера Национального отбора на Евровидение 2026 - ею стала певица и автор песен @JAMALA ❤️‍🔥 Победительница Евровидения-2016, которая семь раз выбирала в составе жюри представителей от Украины, лауреат высшей Национальной Шевченковской премии 2024 и член Академии Грэмми дебютирует в качестве музыкального продюсера Нацвідбору🙌🏻✨

♬ оригинальный звук - Eurovision Ukraine

До этого она уже семь раз попадала в жюри Нацотбора, теперь артистка будет отвечать за музыкальное наполнение конкурса, поиск новых подходов и современное звучание песен, которые будут претендовать на право представлять Украину.

Певица объяснила, что теперь она будет выбирать тех, кто будет соревноваться за право представлять Украину на Евровидении. Джамала призналась, что она очень ждет старт приема заявок, который начнется уже совсем скоро.

"Я жду ваши песни. Я жду ваши голоса, я жду вашу харизму. Вы мне очень нужны", — обратилась к украинским артистам исполнительница.

Отметим, что в этом году "Евровидение" будет праздновать 70-летие в Вене. Уже 12 и 14 мая с двух полуфиналов стартует песенный марафон, а решающий гранд-финал состоится 16 мая на сцене Wiener Stadthalle в Австрии. Для венской столицы это уже третья возможность принимать у себя главное музыкальное шоу Европы.

Напомним, недавно организаторы показали новый логотип "Евровидения". Это упрощенный вариант рукописной надписи, который создали в 2004 году и усовершенствовали в 2014 году.

Также мы писали, что Украина примет участие в 70-м Песенном конкурсе "Евровидение". Организаторы утверждают, что "для Украины это возможность зазвучать еще громче".

Евровидение Джамала артисты украинские звезды певица Нацотбор Евровидения
