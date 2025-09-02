Джамала — нова продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2026

Співачка Джамала (Jamala). Фото: Instagram/jamalajaaa

Співачка Джамала стала музичною продюсеркою Нацвідбору на "Євробачення 2026". Виконавиця відповідатиме за музичне наповнення конкурсу, пошук нових підходів та сучасне звучання пісень.

Про це повідомило Суспільне.

Реклама

Читайте також:

Нова музична продюсерка Нацвідбору

"Я — музична продюсерка Національного відбору на Євробачення 2026. Для мене настільки це почесно, відповідально, хвилююче. В той час я розумію, що це 10 років після моєї перемоги. За цей час я відчула неймовірну підтримку всієї Європи, всього світу", — сказала Джамала.

@suspilne.eurovision Нарешті ми можемо розкрити ім’я нової музичної продюсерки Національного відбору на Євробачення 2026 — нею стала співачка та авторка пісень @JAMALA ❤️‍🔥 Переможниця Євробачення-2016, яка сім разів обирала у складі журі представників від України, лауреатка найвищої Національної Шевченківської премії 2024 та членкиня Академії Греммі дебютує в якості музичної продюсерки Нацвідбору🙌🏻✨ ♬ оригінальний звук - Eurovision Ukraine

До цього вона вже сім разів потрапляла до журі Нацвідбору, тепер артистка відповідатиме за музичне наповнення конкурсу, пошук нових підходів та сучасне звучання пісень, які претендуватимуть на право представляти Україну.

Співачка пояснила, що тепер вона обиратиме тих, змагатиметься за право представляти Україну на Євробаченні. Джамала зізналась, що вона дуже чекає на старт прийому заявок, який розпочнеться вже зовсім скоро.

"Я чекаю ваші пісні. Я чекаю ваші голоси, я чекаю вашу харизму. Ви мені дуже потрібні", — звернулась до українських артистів виконавиця.

Зазначимо, що цьогоріч "Євробачення" святкуватиме 70-річчя у Відні. Вже 12 та 14 травня з двох півфіналів стартує пісенний марафон, а вирішальний гранд-фінал відбудеться 16 травня на сцені Wiener Stadthalle в Австрії. Для віденської столиці це вже третя нагода приймати у себе головне музичне шоу Європи.

Нагадаємо, нещодавно організатори показали новий логотип "Євробачення". Це спрощений варіант рукописного напису, який створили у 2004 році та вдосконалили у 2014 році.

Також ми писали, що Україна візьме участь у 70-му Пісенному конкурсі "Євробачення". Організатори стверджують, що "для України це можливість зазвучати ще гучніше".