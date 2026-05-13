Представительница Люксембурга на Евровидении-2026 приютила украинцев

Представительница Люксембурга на Евровидении-2026 Eva Marija поддержала украинцев во время полномасштабного российского вторжения. Ее семья приютила эвакуированных граждан Украины после оккупации Новой Каховки.

Во втором полуфинале конкурса 14 мая 20-летняя певица исполнит песню Mother Nature и выступит под номером 4. Она одержала победу в национальном отборе Люксембурга, набрав рекордные 222 балла благодаря вокалу и постановке со световым шоу, над которым работала украинская команда.

Отдельное внимание привлекает история создания сценического образа певицы — прическу для выступления ей сделала парикмахер из Новой Каховки, которая сейчас живет во Франции из-за вынужденного переселения. Также известно, что в 2022 году родители Эвы-Марии приютили украинскую семью, эвакуированную из оккупированного города.

"Они нам дали не только дом, еду и все необходимое для жизни, но и каждый из членов их семьи стал для нас родным человеком. Я очень люблю Еву и болею за нее", — рассказала Надежда Ильясова.

Эва-Мария также участвовала в благотворительных инициативах в поддержку Украины, в частности организовывала концерты и участвовала в фестивалях. Она сама пишет музыку, тексты и играет на нескольких инструментах, сочетая творчество с социальной активностью.

Как сообщали Новини.LIVE, 12 мая в Вене прошел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2026, в котором выступили 15 участников. В грандфинал по его итогам прошли десять исполнителей.

