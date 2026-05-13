Представниця Люксембургу на Євробаченні-2026 прихистила українців

Співачка Eva Marija. Фото: instagram.com/evamarijaaa

Представниця Люксембургу на Євробаченні-2026 Eva Marija підтримала українців під час повномасштабного російського вторгнення. Її родина прихистила евакуйованих громадян України після окупації Нової Каховки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Novakahovka.city.

Родина Eva Marija прихистила українських біженців

У другому півфіналі конкурсу 14 травня 20-річна співачка виконає пісню Mother Nature та виступить під номером 4. Вона здобула перемогу у національному відборі Люксембургу, набравши рекордні 222 бали завдяки вокалу та постановці зі світловим шоу, над яким працювала українська команда.

Окремо увагу привертає історія створення сценічного образу співачки — зачіску для виступу їй зробила перукарка з Нової Каховки, яка нині мешкає у Франції через вимушене переселення. Також відомо, що у 2022 році батьки Еви-Марії прихистили українську родину, евакуйовану з окупованого міста.

"Вони нам дали не лише дім, їжу і все необхідне для життя, але й кожен з членів їхньої родини став для нас рідною людиною. Я дуже люблю Еву і вболіваю за нею", — розповіла Надія Ільясовa.

Ева-Марія також долучалася до благодійних ініціатив на підтримку України, зокрема організовувала концерти та брала участь у фестивалях. Вона сама пише музику, тексти та грає на кількох інструментах, поєднуючи творчість із соціальною активністю.

