Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Представниця Люксембургу на Євробаченні-2026 прихистила українців

Представниця Люксембургу на Євробаченні-2026 прихистила українців

Ua ru
Дата публікації: 13 травня 2026 19:37
Представниця Люксембургу на Євробаченні-2026 прихистила українців
Співачка Eva Marija. Фото: instagram.com/evamarijaaa

Представниця Люксембургу на Євробаченні-2026 Eva Marija підтримала українців під час повномасштабного російського вторгнення. Її родина прихистила евакуйованих громадян України після окупації Нової Каховки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Novakahovka.city.

Родина Eva Marija прихистила українських біженців

У другому півфіналі конкурсу 14 травня 20-річна співачка виконає пісню Mother Nature та виступить під номером 4. Вона здобула перемогу у національному відборі Люксембургу, набравши рекордні 222 бали завдяки вокалу та постановці зі світловим шоу, над яким працювала українська команда.

Окремо увагу привертає історія створення сценічного образу співачки — зачіску для виступу їй зробила перукарка з Нової Каховки, яка нині мешкає у Франції через вимушене переселення. Також відомо, що у 2022 році батьки Еви-Марії прихистили українську родину, евакуйовану з окупованого міста.

"Вони нам дали не лише дім, їжу і все необхідне для життя, але й кожен з членів їхньої родини став для нас рідною людиною. Я дуже люблю Еву і вболіваю за нею", — розповіла Надія Ільясовa.

Читайте також:

Ева-Марія також долучалася до благодійних ініціатив на підтримку України, зокрема організовувала концерти та брала участь у фестивалях. Вона сама пише музику, тексти та грає на кількох інструментах, поєднуючи творчість із соціальною активністю.

Як повідомляли Новини.LIVE, 12 травня у Відні пройшов перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2026, у якому виступили 15 учасників. До грандфіналу за його підсумками пройшли десять виконавців.

Представниця України на конкурсі LELÉKA заявила, що витратить на виступ близько 300 тис. доларів. Про це вона розповіла в коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік, яка працює на Євробаченні-2026 з офіційною акредитацією.

Україна Люксембург Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації