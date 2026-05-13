Результати першого півфіналу Євробачення: хто в фіналі

Термінова новина

У вівторок, 12 травня, у Відні відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2026. Виступали 15 учасників. До грандфіналу пройшли десятеро з них.

Новини.LIVE розповідає про підсумки першого півфіналу.

Перший півфінал Євробачення-2026

У першому півфіналі виступили представники Молдови, Швеції, Хорватії, Греції, Португалії, Грузії, Фінляндії, Чорногорії, Естонії, Ізраїлю, Бельгії, Литви, Сан-Маріно Польщі та Сербії. Також вийшли на сцену виконавці з Італії та Німеччини.

Під час голосування глядачам нудьгувати теж не довелося: представила свій номер австрійська акробатична шоу-група Zurcaroh.

До грандфіналу пройшли:

Греція: Akylas — Ferto;

Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin;

Бельгія: Essyla — Dancing on the Ice;

Швеція: Felicia — My System;

Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!;

Ізраїль: Noam Bettan — Michelle;

Сербія: Lavina — Kraj Mene;

Хорватія: Lelek — Andromeda;

Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más;

Польща: Alicja — Pray.

Результати першого півфіналу Євробачення-2026. Фото: Суспільне

Другий півфінал відбудеться 14 травня. Співачка LELÉKA, яка представляє Україну, виступить під номером 12.

Читайте также:

Раніше Новини.LIVE писав про те, де дивитися пряму трансляцію Євробачення-2026 та як правильно проголосувати за фаворита. Трансляція розпочалася о 21:30 з передшоу. Сам конкурс стартував о 22:00.

Також Новини.LIVE повідомляв, що Україна втрачає позиції в букмекерських ставках на Євробачення. Шанси на перемогу впали до критичних 2%. Головним фаворитом залишається Фінляндія, якій пророкують тріумф.