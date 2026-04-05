NEMO и Irina Rimes поразили своим украинским на концерте Jerry Heil

Jerry Heil и NEMO.

В субботу, 4 апреля, состоялся первый сольный концерт украинской певицы Jerry Heil во Дворце Спорта. Артистка исполнила особые дуэты с победителями "Евровидения-2024" NEMO и румынской поп-звездой Irina Rimes.

Об этом сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик с места событий.

NEMO и Irina Rimes на концерте Jerry Heil

Irina Rimes и Jerry Heil вместе исполнили свой совместный трек HORA. После чего румынская звезда обратилась к публике на украинском языке, чем вызвала восхищение слушателей.

"Я просто хочу сказать, что рада вас видеть. Я искренне надеюсь, всем сердцем, что мир скоро наступит. Тот мир, в котором вы сможете снова дышать полной грудью. Слава Украине!", — сказала со сцены Irina Rimes.

Особенным стало и выступление украинской певицы с победителями "Евровидения-2024", которое с нетерпением ждали все фанаты. Вместе звезды исполнили песню "Пригласи меня во сны" Назария Яремчука.

Неожиданностью для зрителей стало то, что NEMO также спели известную композицию на украинском языке. Зал поддержал артистов бурными аплодисментами и овациями.

Как ранее писали Новини.LIVE, Украина примет участие во втором полуфинале "Евровидения 2026", который состоится в мае. Представительница страны LELÉKA выступит с песней "Ridnym" под 12-м номером.

Тем временем украинская группа Ziferblat выпустила новый альбом "Меланхолія", который начинается треком "Місто". Композиция посвящена теме вынужденного прощания с родным домом из-за войны.