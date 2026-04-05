NEMO та Irina Rimes вразили своєю українською на концерті Jerry Heil

Jerry Heil та NEMO. Фото: кадр з відео

У суботу, 4 квітня, відбувся перший сольний концерт українською співачки Jerry Heil у Палаці Спорту. Артистка виконала особливі дуети з переможцями "Євробачення-2024" NEMO та румунською поп-зіркою Irina Rimes.

Про це повідомляє головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік з місця подій.

NEMO та Irina Rimes на концерті Jerry Heil

Irina Rimes та Jerry Heil разом виконали свій спільний трек HORA. Після чого румунська зірка звернулася до публіки українською мовою, чим викликала захоплення слухачів.

"Я просто хочу сказати, що рада вас бачити. Я щиро сподіваюсь, всім серцем, що мир скоро настане. Той мир, у якому ви зможете знову дихати на повні груди. Слава Україні!", — промовила зі сцени Irina Rimes.

Особливим став і виступ української співачки з переможцями "Євробачення-2024", який із нетерпінням чекали усі фанати. Разом зірки виконали пісню "Запроси мене у сни" Назарія Яремчука.

Читайте також:

Несподіванко для глядачів стало те, що NEMO також заспівали відому композицію українською мовою. Зал підтримав артистів бурхливими оплесками та оваціями.

