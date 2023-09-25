Как будут облагать налогами украинских беженцев

Даниил Гетманцев в студии Новини.LIVE. Скриншот видео

Пока перспективы налогообложения украинских беженцев в странах их пребывания остаются неопределенными.

Об этом в интервью для Новини.LIVE рассказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

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Украинцы становятся налоговыми резидентами стран пребывания

Депутат утверждает, что большинство украинских беженцев уже осознали прелести всеобщего декларирования в странах Европы. Поэтому большинство из них подали налоговые декларации за 2022 год в странах своего пребывания.

"Возможно, в Европе есть страны, где нет общего декларирования. Но в большинстве стран есть. И украинцы подают декларации как налоговые резиденты этих стран", — утверждает Гетманцев.

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Во-первых, делать это их обязывает закон. Во-вторых, если человек даже не получил статус временной защиты, то действует норма, согласно которой после пребывания в стране более 183 дней человек становится налоговым резидентом страны пребывания. И если украинский беженец в 2022 году находился в зарубежной стране более полугода, то он становится налоговым резидентом этой страны и перестает быть налоговым резидентом Украины.

О двойном налогообложении украинцев

По словам собеседника Новини.LIVE, вопрос возможного двойного налогообложения украинских беженцев слишком сложен.

"Это не столько вопрос двусторонних договоров между государствами, сколько вопрос резидентного статуса личности. Если человек переезжает, например, в Польшу, Венгрию или Францию, и получает там временную защиту, то статус личности под временной защитой сам по себе уже предполагает, что человек становится налоговым резидентом этой страны", — говорит Гетманцев, добавляя, что вопрос резидентства — самый сложный в международном налоговом праве.

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Год назад этой проблемой пытался заниматься Минфин. Затем этим занялся Экономический штаб при Минэкономики. Украинские чиновники пытались обменяться письмами с налоговыми службами стран пребывания украинских беженцев. Украинская сторона пыталась быстро решить этот вопрос. Но сделать это не удалось. Украина пыталась договориться с другими странами, чтобы наши граждане, уезжая за границу, не становились там налоговыми резидентами.

"Это нужно решать на уровне парламентов и законов этих стран. Причем — с каждой страной в отдельности. Это сверхсложная процедура. Буду откровенен — она вряд ли будет решена. Думаю, в принципе не будет решена", — говорит Гетманцев.

Отвечая на вопрос Новини.LIVE, придется ли украинским беженцам платить налоги в странах пребывания в 2024 году, глава финансового комитета парламента ответил: "Из происходящего вокруг я на сегодняшний день не вижу путей решения этого вопроса. Пока определенности относительно налогообложения украинских беженцев нет".

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Напомним, в этом году в Украине стартует автоматический обмен финансовой и налоговой информацией с налоговыми службами стран Европейского Союза.

Как отмечают специалисты, внедрение украинской стороной автоматического обмена данными будет означать, что украинские банки будут собирать информацию о счетах налогоплательщиков других государств в Украине и передавать ее в украинскую налоговую. Затем в случае необходимости налоговая будет передавать ее в налоговые службы других стран в зависимости от статуса налоговой резидентности (где лицо должно платить налоги). Также налоговики будут получать аналогичную информацию об украинских налогоплательщиках на территории других государств.

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Ожидается, что в будущем налоговая сможет посылать запросы относительно разъяснения источников происхождения средств, если информация о доходах в налоговой будет отличаться от сведений о состоянии счетов по автоматическому обмену. В случае выявления фактов получения незадекларированных доходов будут доначислены налоговые обязательства.

Автоматический обмен финансовой информацией будет касаться всех физлиц-предпринимателей, юридических и физических лиц.