Як оподатковуватимуть українських біженців

Данило Гетманцев у студії Новини.LIVE. Скріншот відео

Наразі перспективи оподаткування українських біженців в країнах їхнього перебування залишаються невизначеними.

Про це в інтерв’ю для Новини.LIVE розказав голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Читайте також:

Українці стають податковими резидентами країн перебування

Депутат стверджує, що більшість українських біженців уже зрозуміли принади загального декларування у багатьох країнах Європи. І тому більшість з них подали податкові декларації за 2022 рік в країнах свого перебування.

"Можливо, в Європі є країни, де немає загального декларування. Але в більшості країн — є. І українці подають декларації як податкові резиденти цих країн", — стверджує Гетманцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сплата податків за кордоном: що потрібно знати біженцям

По-перше, робити це їх зобов’язує закон. По-друге, якщо людина навіть не отримала статус тимчасового захисту, то діє норма, згідно якої після перебування в країні понад 183 дні людина стає податковим резидентом країни перебування. І якщо український біженець в 2022 році перебував в іноземній країні більше, ніж півроку, то він стає податковим резидентом цієї країни і перестає бути податковим резидентом України.

Про подвійне оподаткування українців

За словами співрозмовника Новини.LIVE, питання можливого подвійного оподаткування українських біженців занадто складне.

"Це не стільки питання двосторонніх договорів між державами, скільки питання резидентного статусу особи. Якщо людина переїжджає, наприклад, у Польщу, Угорщину чи Францію і отримує там тимчасовий захист, то статус особи під тимчасовим захистом сам по собі вже передбачає, що людина стає податковим резидентом цієї країни", — говорить Гетманцев, додаючи, що питання резидентства — найскладніше в міжнародному податковому праві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сплата податків: як відрізняються ставки в Україні та країнах ЄС

Рік тому цією проблемою намагався займатись Мінфін. Потім цим зайнявся Економічний штаб при Мінекономіки. Вони намагалися обмінятися листами з податковими службами країн перебування українських біженців. Українська сторона намагалася дуже швидко вирішити це питання. Але зробити це не вдалося. Україна намагалась домовитися з іншими країнами, щоб наші громадяни, їдучи за кордон, не ставали там податковими резидентами.

"Це потрібно вирішувати на рівні парламентів і законів цих країн. Причому — з кожною країною окремо. Це надскладна процедура. Буду відвертий — вона навряд чи буде вирішена. Думаю, в принципі не буде вирішена", — каже Гетманцев.

Відповідаючи на питання Новини.LIVE, чи доведеться українським біженцям платити податки в країнах перебування в 2024 році, голова фінансового комітета парламенту відповів: "З того, що відбувається навколо, я на сьогодні не бачу шляхів вирішення цього питання. Наразі визначеності щодо оподаткування українських біженців немає".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чи справді Україна втрачатиме по $20 млрд протягом десяти років через неповернення жінок-біженок

Нагадаємо, цьогоріч в Україні стартує автоматичний обмін фінансовою та податковою інформацією з податковими країн Європейського Союзу.

Як зазначають фахівці, запровадження українською стороною автоматичного обміну даними означатиме, що українські банки збиратимуть інформацію про рахунки платників податків інших держав в Україні та передаватимуть її в українську податкову. Потім у разі потреби податкова передаватиме її в податкові служби інших країн у залежності від статусу податкової резидентності (де особа має сплачувати податки). Також податківці отримуватимуть аналогічну інформацію про українських платників податків на території інших держав.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українських біженців за кордоном можуть змусити платити податки двічі: хто в зоні ризику

Очікується, що у майбутньому податкова зможе надсилати запити щодо пояснень відносно джерел походження коштів, якщо інформація про доходи у податкової відрізнятиметься від відомостей про стан рахунків за автоматичним обміном. У разі виявлення фактів отримання незадекларованих доходів, будуть донараховані податкові зобов’язання.

Автоматичний обмін фінансовою інформацією стосуватиметься всіх — фізосіб-підприємців, юридичних та фізичних осіб.

