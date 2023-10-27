В ВР спрогнозировали удешевление свинины: сколько будет стоить

Рынок. Фото: Новини.LIVE

Потребительская корзина выросла в цене ориентировочно на 18-20%. Основная причина — удорожание свинины на 60-70%, возникшее из-за уничтожения россиянами поголовья свиней.

Стадо наращивается, поэтому весной цены на свинину должны пойти вниз.

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Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Дмитрий Соломчук, член комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике.

Цены на свинину пойдут вниз

По его словам, несмотря на доступность комбикорма, из-за войны в стране не хватает поголовья свиней. Например, в Харьковской области было уничтожено 70 тысяч голов, 40 предприятий полностью разрушены. И такие случаи не единичны.

"Для наращивания стада в других регионах нужно время, за месяц-два это не восстанавливается. Следовательно, свинина подорожала на 60-70%. Но думаю, что это уже потолок, высшего повышения цены не прогнозируется. Стадо наращивается, поэтому весной цены на свинину должны пойти вниз", — говорит депутат.

Также по его словам, из-за недостаточного поголовья коров до 270-300 грн за кг подорожает телятина. А вот на курятину цена будет стабильной, подорожания не прогнозируется.

Напомним, по данным мониторинга на сайте Минфина, в Украине зафиксирован существенный рост средних цен на популярную продукцию. В сентябре 2023 года прибавило в стоимости сало.