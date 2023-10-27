У ВР спрогнозували здешевшання свинини: скільки коштуватиме

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Споживчий кошик зріс у ціні орієнтовно на 18-20%. Основна причина — здорожчання свинини на 60-70%, що виникла через знищення росіянами поголів'я свиней.

Стадо нарощується, тому на весну ціни на свинину мають піти вниз.

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Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

Ціни на свинину підуть вниз

За його словами, незважаючи на доступність комбікорму, через війну у країні не вистачає поголів'я свиней. Наприклад, на Харківщині було знищено 70 тисяч голів, 40 підприємств повністю зруйновані. І такі випадки непоодинокі.

"Для нарощення стада в інших регіонах потрібен час, за місяць-два це не відновлюється. Відтак свинина здоржчала на 60-70%. Але думаю, що це вже стеля, вищого підвищення ціни не прогнозується. Стадо нарощується, тому на весну ціни на свинину мають піти вниз", — каже депутат.

Також за його словами, через недостатнє поголів'я корів, до 270-300 грн за кг здорожчає телятина. А от на курятину ціна буде стабільною, подорожчання не прогнозується.

Нагадаємо, за даними моніторингу на сайті Мінфіну, в Україні зафіксоване суттєве зростання середніх цін на популярну продукцію. У вересні 2023 року додало у вартості сало.