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В Україні подешевшає м'ясо, але не все: прогноз депутата ВР

27 жовтня 2023 09:27
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
У ВР спрогнозували здешевшання свинини: скільки коштуватиме
Ринок. Фото: Новини.LIVE
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Споживчий кошик зріс у ціні орієнтовно на 18-20%. Основна причина — здорожчання свинини на 60-70%, що виникла через знищення росіянами поголів'я свиней.

Стадо нарощується, тому на весну ціни на свинину мають піти вниз.

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Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. 

Ціни на свинину підуть вниз

За його словами, незважаючи на доступність комбікорму, через війну у країні не вистачає поголів'я свиней. Наприклад, на Харківщині було знищено 70 тисяч голів, 40 підприємств повністю зруйновані. І такі випадки непоодинокі.

"Для нарощення стада в інших регіонах потрібен час, за місяць-два це не відновлюється. Відтак свинина здоржчала на 60-70%. Але думаю, що це вже стеля, вищого підвищення ціни не прогнозується. Стадо нарощується, тому на весну ціни на свинину мають піти вниз", — каже депутат.

Також за його словами, через недостатнє поголів'я корів, до 270-300 грн за кг здорожчає телятина. А от на курятину ціна буде стабільною, подорожчання не прогнозується. 

Нагадаємо, за даними моніторингу на сайті Мінфіну, в Україні зафіксоване суттєве зростання середніх цін на популярну продукцію. У вересні 2023 року додало у вартості сало.

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