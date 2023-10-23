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В больнице рассказали о состоянии пострадавших от удара РФ по терминалу "Новой почты" в Харькову

23 октября 2023 12:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В больнице рассказали о состоянии пострадавших от удара РФ по терминалу "Новой почты" в Харькову
ГСЧС разбирают завалы дома, поврежденного в результате российских обстрелов. Фото: t.me/dsns_telegram
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во время ракетного удара российских захватчиков по терминалу "Новой почты" погибли шесть сотрудников компании. Также были пострадавшие, которые теперь находятся в одной из харьковских больниц.

Об их нынешнем состоянии узнала журналистка Новини.LIVE.

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Жизни пациентов ничего не угрожает

"По состоянию на сегодняшний день у нас находится 16 пациентов, они все живы, все стабильны. Семь из них так и остаются в отделении интенсивной терапии. Два крайне тяжелых пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Но они уже приходят в сознание, сознание у одного из них уже полностью восстановлено. Другой также уже выходит на сознание", — рассказал медицинский директор Руслан Врабов.

Медик также сообщил, что некоторые пострадавшие уже в ближайшее время могут пойти на выписку.

"Всем пациентам сделаны осмотры, перевязки. Один из пациентов будет браться на повторную операцию. Те пациенты, которые у нас на этажах хирургических и травматологических, обследованы, предприняты все необходимые меры. Сейчас наблюдаем, если состояние будет разрешать, то некоторых уже будем выписывать", — отметил Врабов.

Также мы рассказывали, что "Новая почта" назвала имена своих сотрудников, погибших в результате вражеского удара по Харьковщине 21 октября. По терминалу компании враг направил ракеты, тогда погибли шесть мужчин.

Напомним, 22 октября, эксперты идентифицировали тело шестого погибшего в результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Враг ударил ракетой С-300 21 октября. Шестой погибший – это 30-летний житель Харькова. Он был уроженцем Каменки Дворичанской общины.

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