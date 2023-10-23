В лікарні розповіли про стан потерпілих від удару РФ по терміналу "Нової пошти" у Харкові

ДСНС розбирають завали будинку, пошкодженого внаслідок російського обстрілу. Фото: t.me/dsns_telegram

Під час ракетного удару російських загарбників по терміналу "Нової пошти" загинули шестеро працівників компанії. Також були і поранені, які тепер перебувають в одній з харківських лікарень.

Про їх теперішній стан дізналася журналістка Новини.LIVE.

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Життю пацієнтів нічого не загрожує

"Станом на сьогодні в нас перебуває 16 пацієнтів, вони всі живі, всі стабільні. Семеро з них так і залишаються у відділенні інтенсивної терапії. Два вкрай важких пацієнтів перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Але вони вже приходять до тями, свідомість в одного з них вже повністю відновлена. Інший також вже виходить на свідомість", — розповів медичний директор Руслан Врабов.

Медик також повідомив, що деякі постраждалі вже найближчим часом можуть піти на виписку.

"Всім пацієнтам зроблено огляди, перев'язки. Один з пацієнтів буде братися на повторну операцію. Ті пацієнти, які в нас на поверхах хірургічних і травматологічних, обстежені, здійснено всі необхідні заходи. Зараз спостерігаємо, якщо стан дозволятиме, то декого вже будемо виписувати", — зазначив Врабов.

Також ми розповідали, що "Нова пошта" назвала імена своїх співробітників, які загинули внаслідок ворожого удару по Харківщині 21 жовтня. По терміналу компанії ворог спрямував ракети, тоді загинуло шість чоловіків.

Нагадаємо, 22 жовтня, експерти ідентифікували тіло шостого загиблого внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Ворог вдарив ракетою С-300 21 жовтня. Шостий загиблий — це 30-річний мешканець Харкова. Він був уродженцем Кам'янки Дворічанської громади.