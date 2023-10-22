"Нова пошта" надаватиме матеріальну допомогу дітям для родин загиблих на Харківщині

Наслідки російського удару по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Фото: Новини.LIVE

"Нова пошта" пообіцяла допомагати родинам загиблих внаслідок російського удару по терміналу в Харківській області. До того ж гроші пообіцяли й дітям.

Про це повідомляє "Нова пошта".

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Матеріальна допомога для постраждалих

"Ми надаємо всю необхідну допомогу кожному, хто був на зміні: доставляємо ліки, за потреби перевозимо в інші лікарні, з людьми працюють психологи", — йдеться у повідомленні.

До того ж родини загиблих отримають матеріальну допомогу від компанії, а якщо у сім’ї є діти, то до повноліття вони отримуватимуть 10 000 гривень щомісяця, а також грант на навчання у розмірі 12 500 доларів.

Допис "Нової пошти". Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили ракетами по терміналу "Нової пошти" в Харківській області.

Також ми писали, що українська компанія з доставки "Нова пошта" оголосила траур 22 жовтня за загиблими працівниками.

Додамо, експерти ідентифікували тіло шостого загиблого внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Ворог вдарив ракетою С-300 вчора, 21 жовтня.