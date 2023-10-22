"Новая почта" будет оказывать материальную помощь детям для семей погибших на Харьковщине
"Новая почта" пообещала помогать семьям погибших в результате российского удара по терминалу в Харьковской области. К тому же деньги пообещали и детям.
Об этом сообщает "Новая почта".
Материальная помощь для пострадавших
"Мы оказываем всю необходимую помощь каждому, кто был на смене: доставляем лекарства, при необходимости перевозим в другие больницы, с людьми работают психологи", — говорится в сообщении.
К тому же семьи погибших получат материальную помощь от компании, а если в семье есть дети, то до совершеннолетия они будут получать 10 000 гривен ежемесячно, а также грант на обучение в размере 12 500 долларов.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области.
Также мы писали, что украинская компания по доставке "Новая почта" объявила траур 22 октября по погибшим работникам.
Добавим, эксперты идентифицировали тело шестого погибшего в результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Враг ударил ракетой С-300 вчера, 21 октября.
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