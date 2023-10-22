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"Новая почта" будет оказывать материальную помощь детям для семей погибших на Харьковщине

22 октября 2023 22:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Новая почта" будет оказывать материальную помощь детям для семей погибших на Харьковщине
Последствия российского удара по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

"Новая почта" пообещала помогать семьям погибших в результате российского удара по терминалу в Харьковской области. К тому же деньги пообещали и детям.

Об этом сообщает "Новая почта".

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"Мы оказываем всю необходимую помощь каждому, кто был на смене: доставляем лекарства, при необходимости перевозим в другие больницы, с людьми работают психологи", — говорится в сообщении.

К тому же семьи погибших получат материальную помощь от компании, а если в семье есть дети, то до совершеннолетия они будут получать 10 000 гривен ежемесячно, а также грант на обучение в размере 12 500 долларов.

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Пост "Новой почты". Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области.

Также мы писали, что украинская компания по доставке "Новая почта" объявила траур 22 октября по погибшим работникам.

Добавим, эксперты идентифицировали тело шестого погибшего в результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Враг ударил ракетой С-300 вчера, 21 октября.

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