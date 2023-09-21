Вражеская атака на Киев 21 сентября: связанные с объектами инфраструктуры

Последствия атаки противника на Киев 21 сентября. Фото: Новини.LIVE

Под утро 21 сентября враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины, в частности по столице. В результате в двух районах, Святошинском и Шевченковском, были проблемы с коммуникациями. Люди остались без света и воды, однако коммунальщики быстро все починили.

О том, как пострадала энергетическая система в Киеве и удастся ли постоянно так быстро ремонтировать повреждения, Новини.LIVE эксклюзивно узнало у народного депутата Украины, члена комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрия Камельчука.

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"По моей информации, долетело, как говорится. Поэтому это то, что мы с вами раньше обсуждали — недостаточное количество ПВО, не могут защитить энергетическую инфраструктуру, потому что невозможно закрыть некоторые элементы подстанций", — сказал Камельчук.

По его словам, энергетики быстро все восстановили. Однако в Украине остается важнейший рискованный элемент — недостаточное количество оборудования для замены.

"Нет большого количества готовых трансформаторов. Недостаточно производства в Украине. Не понятно, хватит ли нам надолго того, что есть. По моей информации, незначительные повреждения, такие как сегодня, будут решаться быстро. А остальное будет зависеть от того, как быстро будет приезжать оборудование и деньги. Но можно иметь деньги, а не где производить", — сказал Камельчук.

Также он добавил, что Украина уже получала энергетическую поддержку от многих стран, в частности, от Германии, Дании. Но их оборудование отличается от нашего и не всегда подходит. Украине нужно наращивать поддержку от партнеров. По словам Камельчука, этот вопрос не будет подниматься в ООН, ведь там сейчас обсуждается более политическая ситуация по усилению военной помощи Украине.

Напомним, скоро будет стартовать отопительный сезон, который у украинцев ассоциируется с блэкаутами. Однако, по данным экспертов , в этом году энергетическая система подготовлена лучше, чем была прошлой зимой.