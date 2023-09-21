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В Київ "долетіло": наслідки ворожої атаки на енергетичні об'єкти. Ексклюзив

21 вересня 2023 15:45
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ворожа атака на Київ 21 вересня: що з об'єктами інфраструктури
Наслідки ворожої атаки на Київ 21 вересня. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Під ранок 21 вересня ворог здійснив масований ракетний удар по території України, зокрема по столиці. Внаслідок цього у двох районах, Святошинському та Шевченківському, були проблеми з комунікаціями. Люди залишилися без світла та води, однак комунальники швидко все полагодили. 

Про те, як постраждала енергетична система в Києві і чи вдасться постійно так швидко оновлювати пошкодження,  Новини.LIVE ексклюзивно дізналося в народного депутата України, члена комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрія Камельчука. 

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"За моєю інформацією, долетіло, як то кажуть. Тому це те, що ми з вами раніше обговорювали — недостатня кількість ППО, не можуть захистити енергетичну інфраструктуру, бо неможливо закрити деякі елементи підстанцій", — сказав Камельчук. 

За його словами, енергетики швидко все відновили. Однак в Україні залишається найважливіший ризикований елемент — недостатня кількість обладнання на заміну. 

"Немає великої кількості готових трансформаторів. Недостатньо виробництва в Україні. Не зрозуміло, чи нам надовго вистачить того, що є. За моєю інформацію, незначні пошкодження, такі як сьогодні, будуть вирішуватися швидко. А решта буде залежати від того, як швидко буде приїжджати обладнання та гроші. Але можна мати гроші, а не мати де виробляти", — додав Камельчук. 

Також він додав, що Україна вже отримувала енергетичну підтримку від багатьох країн, зокрема від Німеччини, Данії. Але їхнє обладнання відрізняється від нашого і не завжди підходить. Україні треба нарощувати підтримку від партнерів. За словами Камельчука, це питання не буде підніматися в ООН, адже там зараз обговорюють більш політичну ситуацію по підсиленню військової допомоги Україні. 

Нагадаємо, незабаром стартуватиме опалювальний сезон, який в українців асоціюється з блекаутами. Однак, за даними експертів, цьогоріч енергетична система підготовлена краще, ніж була минулої зими. 

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