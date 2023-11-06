У Зеленского прокомментировали проведение выборов президента весной 2024 года

Голосование на выборах Президента Украины на одном из избирательных участков в Мариуполе 31 марта 2019 года. Фото: Униан

Проведение президентских выборов в Украине весной 2024 года невозможно из-за войны и сложной ситуации с безопасностью. В общем, этот вопрос не обсуждался и тем более не принималось никаких решений по этому поводу.

А недавний вроде бы инсайд нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко о якобы уже принятом решении Владимиром Зеленским о проведении президентских выборов 31 марта 2024 года является "какими-то домыслами".

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Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Федор Вениславский, представитель президента в Верховной Раде Украины и член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Выборы президента весной 2024 года: возможно ли это

"Не знаю, откуда у Гончаренко такая информация, потому что по моим данным, эти вопросы не обсуждались и не принималось никаких решений по поводу проведения выборов. Более того, это не компетенция президента издавать распоряжения о проведении выборов. Это какие-то домыслы", — сказал Вениславский.

Нардеп от партии "Слуга народа" Федор Вениславский. Фото: Униан

Что касается общего вопроса о проведении президентских выборов в 2024 году, то, по мнению Вениславского как специалиста-конституционалиста, в условиях военного положения с точки зрения соблюдения всех положений Конституции, регламентирующих проведение выборов, это невозможно.

Также невозможно обеспечить безопасность проведения выборов, особенно в 30-километровой зоне от боевых действий.

"Мы не сможем обеспечить безопасность субъектов избирательного процесса, их свободную деятельность, проведение свободной агитации, освещение избирательных процессов и процедур в СМИ, свободную поддержку политическими партиями своих кандидатов, а кандидаты и их доверенные лица не смогут свободно передвигаться по всей территории Украины для агитации. То есть принцип свободных выборов в условиях войны однозначно будет нарушен", — заверил Вениславский.

Ракетный удар по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

Также, по мнению политика, невозможно обеспечить техническую и физическую возможность участия в выборах для всех избирателей. Ведь часть из них находится на временно оккупированной территории, еще кто-то за границей, а некоторые сидят в окопах.

"Вывод такой: провести выборы в условиях войны с соблюдением конституционных основ невозможно. Но должно быть решение Конституционного суда о возможности или невозможности проведения выборов в условиях действия военного положения с точки зрения обеспечения всех конституционных положений", — уточнил нардеп.

Возможны ли выборы через "Дію"

На вопрос журналиста о проведении президентских выборов через сервис "Дія", Вениславский ответил уже с точки зрения народного депутата.

По его словам, в настоящее время в ВР нет никаких законодательных изменений, которые позволили бы проводить голосование через электронные системы.

"Можем ли мы их принять? Учитывая очень резкую критику аналогичных механизмов в РФ, вряд ли это целесообразно делать (у нас). Потому что это как раз один из аргументов, которые используют наши партнеры в контексте недемократичности России. Это позволяет ставить под сомнение свободу волеизъявления граждан", — подытожил Вениславский.

Напомним, по словам заместителя председателя Верховной Рады Украины Александра Корниенко, пока продолжается военное положение в Украине, невозможно провести выборы.

Однако нужно выяснить, как они должны проходить по окончании боевых действий. Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини" 27 октября.