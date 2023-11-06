У Зеленського прокоментували проведення виборів президента навесні 2024 року

Голосування на виборах Президента України на одному із виборчих дільниць у Маріуполі 31 березня 2019 року. Фото: Уніан

Проведення президентських виборів в Україні навесні 2024 року неможливо через війну та складну безпекову ситуацію. Загалом це питання не обговорювалося, і тим паче не ухвалювалося жодних рішень з цього приводу.

А нещодавній начебто інсайд нардепа від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка про буцімто вже прийняте рішення Володимиром Зеленським про проведення президентських виборів 31 березня 2024 року є "якимись домислами".

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Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Федір Веніславський, представник президента у Верховній Раді України та член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Вибори президента навесні 2024 року: чи це можливо

"Не знаю, звідки у Гончаренка така інформація, бо за моїми даними, ці питання не обговорювалися і не ухвалювалося жодних рішень з приводу проведення виборів. Більше того, це не компетенція президента видавати розпорядження про проведення виборів. Це якісь домисли", — сказав Веніславський.

Нардеп від партії "Слуга народу" Федір Веніславський. Фото: Уніан

Стосовно загального питання про проведення президентських виборів у 2024 році, то на думку Веніславського як фахівця-конституціоналіста, в умовах воєнного стану з точки зору дотримання всіх положень Конституції, які регламентують проведення виборів, це неможливо. Так само неможливо забезпечити безпеку проведення виборів, особливо у 30-кілометровій зоні від бойових дій.

"Ми не зможемо забезпечити безпеку субʼєктів виборчого процесу, їхню вільну діяльність, проведення вільної агітації, висвітлення виборчих процесів та процедур у ЗМІ, вільну підтримку політичними партіями своїх кандидатів, а кандидати та їхні довірені особи не зможуть вільно пересуватися по всій території України для агітації. Тобто принцип вільних виборів в умовах війни однозначно буде порушений", — запевнив Веніславський.

Ракетний удар по Кривому Рогу. Фото: ДСНС

Також, на переконання політика, неможливо забезпечити технічну та фізичну можливість участі у виборах для усіх громадян. Адже частина з них перебуває на тимчасово окупованій території, ще хтось на межами України, а дехто сидить в окопах.

"Висновок такий: провести вибори в умовах війни з дотриманням конституційних засад неможливо. Але має бути рішення Конституційного суду про можливість або неможливість проведення виборів в умовах дії воєнного стану з точки зору забезпечення усіх конституційних положень", — уточнив нардеп.

Чи можливі вибори через "Дію"

На питання журналіста про проведення президентських виборів через сервіс "Дія", Веніславський дав відповідь вже з точки зору народного депутата.

За його словами, наразі у ВР немає жодних законодавчих змін, які би дали можливість проводити голосування через електронні системи.

"Чи можемо ми їх прийняти? Враховуючи дуже різку критику аналогічних механізмів в РФ, навряд це доцільно робити (у нас). Бо це саме один із тих аргументів, які використовують наші партнери в контексті недемократичності Росії. Це дозволяє ставити під сумнів свободу волевиявлення громадян", — підсумував Веніславський.

Нагадаємо, за словами заступника голови Верховної Ради України Олександра Корнієнка, поки триває воєнний стан в Україні, неможливо провести вибори. Проте потрібно з'ясувати, як вони мають проходити після закінчення бойових дій. Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" 27 жовтня.