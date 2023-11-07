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У Зеленского объяснили, почему выборы через ДІЯ невозможны

7 ноября 2023 18:53
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
У Зеленского объяснили, почему выборы через ДІЯ невозможны
Сервис ДІЯ. Фото: google.com
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Сейчас в Верховной Раде нет никаких законодательных изменений, которые позволили бы проводить голосование на президентских выборах через электронные системы.

И вряд ли такая инициатива появится в ближайшее время, ведь может подвергать сомнения свободы волеизъявления граждан.

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Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал представитель Президента в ВР и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Будут ли выборы через ДІЮ

"Отвечу с точки зрения народного депутата. Нет никаких законодательных изменений, которые дали бы возможность проводить голосование через электронные системы. Учитывая очень резкую критику аналогичных механизмов в РФ, вряд ли это целесообразно делать (у нас). Потому что это именно один из тех аргументов, которые используют наши партнеры в контексте недемократичности России. Это позволяет ставить под сомнение свободу волеизъявления граждан", — сказал Вениславский.

Федор Вениславский
Представитель Президента в ВР Федор Вениславский. Фото: Униан

Напомним, Федор Вениславский заявил, что проведение президентских выборов в Украине весной 2024 года невозможно из-за войны и сложной ситуации безопасности. В общем, этот вопрос не обсуждался, и тем более не принималось никаких решений по этому поводу.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении за 6 октября сказал, что в условиях военного времени тезисы о возможном проведении выборов в 2024 году нецелесообразны.

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