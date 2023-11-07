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У Зеленського пояснили, чому вибори через ДІЯ неможливі

7 листопада 2023 18:53
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
У Зеленського пояснили, чому вибори через ДІЯ неможливі
Сервіс ДІЯ. Фото: google.com
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Наразі у Верховній Раді немає жодних законодавчих змін, які би дали можливість проводити голосування на президентських виборах через електронні системи.

І навряд така ініціатива з'явиться найближчим часом, адже може ставити під сумнів свободу волевиявлення громадян.

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Про це в коменатарі Новини.LIVE сказав представник Президента у ВР та член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Чи будуть вибори через ДІЮ

"Відповім з точки зору народного депутата. Немає жодних законодавчих змін, які би дали можливість проводити голосування через електронні системи. Враховуючи дуже різку критику аналогічних механізмів в РФ, навряд це доцільно робити (у нас). Бо це саме один із тих аргументів, які використовують наші партнери в контексті недемократичності Росії. Це дозволяє ставити під сумнів свободу волевиявлення громадян", — підсумував Веніславський.

Федор Вениславский
Представник Президента у ВР Федір Веніславський. Фото: Уніан

Нагадаємо, Федір Веніславський заявив, що проведення президентських виборів в Україні навесні 2024 року неможливо через війну та складну безпекову ситуацію. Загалом це питання не обговорювалося, і тим паче не ухвалювалося жодних рішень з цього приводу.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні за 6 жотвня, сказав, що за умов воєнного часу тези про можливе проведення виборів у 2024 році є недоцільними.

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